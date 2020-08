Hamilton bovenaan in afsluitende training op Spa, Vettel laatste

Het heeft vrijdagavond flink geregend in Spa, waardoor de omstandigheden op de baan niet ideaal waren aan het begin van de laatste oefensessie. De meeste coureurs maakten dan ook geen haast om naar buiten te gaan toen het circuit om 12.00 uur werd vrijgegeven. De rijders van McLaren en AlphaTauri lieten zich wel zien in de eerste minuten maar hielden het bij een installatieronde. Ook Romain Grosjean en Kevin Magnussen gingen meteen op pad. De Haas-coureurs waren de enigen die meerdere keren de baan rondgingen, nadat zij op vrijdag veel tijd verloren doordat hun Ferrari-motor moest worden gewisseld.

Na een kwartier begon het licht te regenen en werd het weer stil in de bossen van Spa. Het bleef echter bij een paar druppels en na enkele minuten duimen draaien stroomde de pitstraat dan eindelijk leeg. Dat het wel meeviel met de natte condities, bleek wel uit het feit dat iedereen gewoon op slicks op het asfalt verscheen. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas strekten de benen op de zachte band en eisten meteen de bovenste plekken in de tijdenlijst op. De Brit noteerde een 1.44.422, waar de Fin daarna onder ging met een 1.43.813. De training was een half uur oud toen Max Verstappen zich tussen de Mercedessen wurmde met een 1.43.896. Hamilton verbeterde zich daarna nog naar een 1.44.138, maar bleef daarmee derde staan op drie tienden van Bottas en Verstappen.

Met nog twintig minuten te gaan nam de regen iets toe en keerde iedereen terug naar de pits. Het bleek stilte voor de storm, want de donkere wolken maakten al snel weer plaats voor een blauwe lucht en een aangenaam zonnetje. Er waren nog tien minuten over toen de wagens massaal terug naar buiten gingen voor een laatste run op de soft. Alleen Magnussen bleef binnen in de slotfase van de training, zijn auto stond al op de bok.

Doordat de andere negentien rijders zo'n beetje allemaal op hetzelfde moment de pits uitgingen, was het dringen geblazen op de baan. Esteban Ocon was als een van de eersten naar buiten gegaan en had derhalve geen last van verkeer. De Renault-coureur zette de snelste tijd scherper met een 1.43.485, alvorens Hamilton over de streep kwam in een 1.43.225. De Fransman zou uiteindelijk nog tweede blijven, geholpen door het feit dat veel andere rijders in een verkeersopstopping terechtkwamen. Lando Norris en Alexander Albon sloten aan op P3 en P4. Bottas en Verstappen gingen niet meer harder in de laatste minuten van de training en zakten naar de vijfde en zesde positie in de tijdenlijst. De Fin had een momentje bij het uitkomen van La Source, terwijl de Nederlander een van de velen was die last had van de drukte op het circuit. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Carlos Sainz en Sergio Perez maakten de top-tien in de afsluitende training compleet. Ferrari heeft het lek ondertussen nog altijd niet boven. Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren slechts zeventiende en twintigste in de laatste oefensessie.

De kwalificatie voor de Grand Prix van België begint om 15.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van België - VT3

Weet jij wie de Grand Prix van België gaat winnen? Doe dan mee met het Grand Prix-spel met een prijzenpot van minimaal 500 euro!