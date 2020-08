Reglementen 2021 zorgen voor tien procent minder downforce

De helft van die vermindering in downforce komt van wijzigingen aan de vloer, die eerder dit jaar al werden goedgekeurd. Na de Britse Grand Prix op Silverstone, waarin drie wagens klapbanden kregen, besloot de FIA om die vermindering opnieuw te bekijken om Pirelli een handje te helpen. De Italiaanse bandenfabrikant zal in 2021 namelijk dezelfde banden gebruiken als in 2019 en 2020, banden die waren ontworpen voor een bepaald downforceniveau, terwijl de wagens steeds sneller zijn geworden.

Na een meeting van de technische werkgroep van vorige week zijn de finale aanpassingen besproken. Naast de al goedgekeurde aanpassing aan de vloer worden ook de brake ducts en de diffuser onder handen genomen. Die worden ter goedkeuring voorgelegd aan het World Motor Sport Council. "We hebben besloten om voor volgend jaar nog meer in te grijpen wat betreft de downforce van de auto's", stelde Nikolas Tombazis, verantwoordelijk voor single seaters bij de FIA. "We vonden dat de gehele hoeveelheid downforce te veel werd. We hebben verschillende opties overwogen en samengewerkt met een aantal aerodynamici in F1."

"We hebben opmerkingen van de teams ontvangen en hebben op basis daarvan een shortlist gemaakt met drie verschillende kleine aanpassingen. We zullen enkele gleuven op de zijkant van de vloer weghalen, de vleugeltjes op de achterste brake ducts met 40 millimeter smaller maken en een deel van de diffuser met 50 millimeter verkorten."

Tombazis legt uit waarom precies die onderdelen worden aangepakt: "We hebben de kosten in rekening gebracht, zeker voor kleinere teams. We hebben niets aan de voorkant van de wagen veranderd, omdat dat een groot effect op de rest van de wagen zal hebben. De aanpassing aan de vloer had sowieso al een effect op de brake ducts. De teams moesten al een nieuwe versie ontwerpen, dus hebben we daar extra aanpassingen doorgevoerd. We denken dat de som van die aanpassingen voor 4 tot 5 procent minder downforce zorgt van de hele auto. Samen met de trim van de vloer verwachten we een vermindering van totaal zo'n 10 procent."