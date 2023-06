Max Verstappen laat concurrentie kansloos in GP van Spanje

Voorafgaand aan de race had het er alle schijn van dat Max Verstappen een comfortabele overwinning zou boeken in Spanje. De Nederlander was snelste gegaan in alle drie de vrije trainingen en greep op zaterdag met groot vertoon van macht de pole-position; hij was in de slotfase van de kwalificatie bijna een halve seconde sneller dan de concurrentie en hoefde daarvoor zijn laatste ronde niet eens af te maken.

De enige zaken die een dominante overwinning van Verstappen nog in de weg konden staan, leken het weer, een slechte start en een probleem met de techniek te zijn. Om bij het eerste te beginnen: in de aanloop naar de race leek het er sterk op dat er regen zou komen tijdens de wedstrijd, maar kort voor de start werd de lucht juist iets lichter, zodat er geen serieuze dreiging van regen was toen de coureurs vertrokken voor de opwarmronde.

Wat betreft de start: op het moment dat de rode lampen boven het rechte stuk doofden, kwam Verstappen redelijk van zijn plek, maar vond thuisrijder Carlos Sainz al snel in zijn slipstream. De Nederlander stuurde zijn wagen naar rechts om de binnenkant van de eerste bocht af te dekken. Sainz kwam aan de linkerkant van Verstappen opzetten, maar zat dus aan de verkeerde kant voor de eerste bocht naar rechts en moest de eerste positie zodoende aan de Red Bull-coureur laten. En ondanks dat Verstappen op de medium was gestart en de rest van de top-tien op soft was vertrokken, kon de regerend kampioen in de openingsfase een gaatje van meerdere seconden slaan.

Achter Verstappen en Sainz ging Lewis Hamilton bij de start voorbij aan Lando Norris, die op zaterdag vriend en vijand had verrast door zich als derde te kwalificeren op het circuit van Barcelona. Doordat Hamilton daarna bij de tweede bocht moest liften voor Sainz, botste Norris op de achterkant van de Mercedes, waarna de McLaren-coureur naar de pits moest om een nieuwe voorvleugel te halen. Daarmee kon Norris een goed resultaat in de Spaanse Grand Prix al snel op zijn buik schrijven. Lance Stroll had een prima start en kwam door het moment van Hamilton en Norris derde te liggen.

Video: De start van de Grand Prix van Spanje

Verder naar achteren was George Russell, die twaalfde stond op de grid, bij de eerste bocht de uitloopstrook opgegaan om brokken te voorkomen. De stewards keken of er sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’, aangezien de Brit vijf posities had gewonnen in de eerste ronde, maar kwamen tot de conclusie dat hij geen voordeel had gehaald uit het bewuste moment; de meeste plekken had hij vóór de eerste bocht al goedgemaakt.

Tijdens het eerste deel van de race bouwde Verstappen een voorsprong op van meer dan zes seconden. Hamilton rekende af met Stroll om zo terug te keren naar de derde positie en Russell had na zijn sterke start de smaak eveneens goed te pakken: de coureur uit King’s Lynn passeerde achtereenvolgens Fernando Alonso en Esteban Ocon, waarmee hij vijfde kwam te liggen toen het tijd was voor de eerste pitstops van de rijders die op soft aan de race waren begonnen.

In ronde 26 kwam Verstappen vanaf de leiding binnen om zijn medium banden te vervangen voor harde exemplaren. Doordat de coureurs achter hem al gestopt waren, bleef de tweevoudig wereldkampioen aan kop bij zijn pitstop. Russell zorgde vervolgens even voor wat opwinding door over de boordradio te roepen dat het regende bij de vijfde bocht, om enkele ronden later te constateren dat het om zweetdruppels aan de binnenkant van zijn helm ging. De mannen van Mercedes gingen ondertussen vrolijk verder met waar ze gebleven waren: Hamilton ging bij de eerste bocht voorbij aan Sainz voor de tweede plek, terwijl Russell op dezelfde plek Stroll inrekende voor de vierde stek. Laatstgenoemde reed daarna ook het gat met Sainz dicht om met een fraaie actie de Spanjaard van het podium te stoten.

Inmiddels meldden verschillende coureurs zich al in de pits voor hun tweede pitstop. Verstappen ging veertien ronden voor het einde naar binnen voor zijn laatste bandenwissel. De leider in het WK stapte over naar de soft en hoefde andermaal de leiding niet af te staan. Verstappen ging vervolgens met zo’n zestien seconden voorsprong de laatste fase van de race in. Hamilton en Russell volgden op gepaste afstand van de Nederlander op de tweede en derde stek, terwijl Sainz nog een plek moest inleveren aan de als elfde gestarte Sergio Perez. De Mexicaan maakte eenmaal op P4 nog jacht op Russell, maar wist niet op tijd het gat te dichten.

Geen regen dus en ook geen slechte start of technisch malheur voor Verstappen. Nee, de voornaamste dreiging kwam nog even van hemzelf. De Limburger werd dusdanig vaak op track limits betrapt dat hij een zwart-witte vlag gezwaaid kreeg als officiële waarschuwing. Vanaf dat moment kleurde hij echter binnen de lijntjes, waarna hij met een voorsprong van 24 seconden als winnaar over de streep kwam. Hamilton en Russell kwamen na een sterke race van Mercedes als tweede en derde aan de finish, terwijl Perez na zijn fout in de kwalificatie genoegen moest nemen met de vierde plaats.

Sainz eindigde voor eigen publiek als vijfde, Aston Martin-rijders Stroll en Alonso werden zesde en zevende en Ocon stuurde zijn Alpine als achtste over de finish in Barcelona. Yuki Tsunoda kwam als negende over de eindstreep, maar had een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor het van de baan forceren van Zhou Guanyu en viel daardoor terug naar de twaalfde plek. De coureur van Alfa Romeo schoof hierdoor op naar de negende stek en Pierre Gasly kreeg met de tiende plaats alsnog een WK-punt in handen. Charles Leclerc moest de race na enkele veranderingen aan zijn Ferrari uit de pitstraat vertrekken en finishte als twaalfde, wat de elfde plek werd door de penalty voor Tsunoda. Nyck de Vries werd achter Oscar Piastri veertiende in Spanje.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2023 verder met de Grand Prix van Canada. Verstappen reist met 53 punten voorsprong op Perez, die nog altijd tweede staat in het WK, af naar de race in Montreal.

Video: Max Verstappen boekt in Spanje zijn vijfde zege van het jaar

Uitslag 2023 F1 Grand Prix van Spanje: