VIDEO: De Vries haalt in, Verstappen niet blij met harde banden Max Verstappen gaat soeverein aan de leiding tijdens de Grand Prix van Spanje, maar toch verloopt het niet allemaal zoals de regerend wereldkampioen graag zou willen. Via de boordradio meldt hij aan zijn engineer dat hij niet helemaal tevreden is over het gevoel op de harde banden. Nyck de Vries knokt zich intussen weer een plekje naar voren met een strakke inhaalactie. De beelden ervan zie je in de onderstaande video.