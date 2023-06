VIDEO: Verstappen afgevlagd voor derde opeenvolgende F1-zege Max Verstappen heeft wederom goede zaken gedaan in de strijd om het Formule 1-kampioenschap. De regerend wereldkampioen reed in Spanje als eerste onder de finishvlag door voor zijn derde opeenvolgende overwinning, zijn vijfde zege van het seizoen tot dusver én zijn veertigste F1-overwinning in totaal. In de onderstaande video is het moment te zien dat de Red Bull-coureur als winnaar wordt afgevlagd op het Circuit de Barcelona-Catalunya.