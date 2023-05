Verstappen bovenaan na eerste dag in Monaco, crash voor Sainz

Bij het ingaan van de tweede training werd er nog hard gewerkt aan de auto van Alexander Albon, die eerder op de dag in de vangrail was gecrasht bij Sainte Devote. Zijn Williams liep flink wat schade op bij het incident en de monteurs waren nog niet klaar met de herstelwerkzaamheden op het moment dat om 17.00 uur het licht op groen ging voor de tweede oefensessie. Ook Lando Norris kon aan het begin van de sessie niet direct naar buiten rijden. Bij de McLaren-coureur werd druk gesleuteld aan de voorkant van de auto.

Zodoende waren er tijdens de openingsfase van de training maar achttien rijders op de baan. De snelste tijd ging in de eerste minuten van hand tot hand, doordat de omstandigheden op de baan alsmaar beter leken te worden. Na een minuut of acht prijkte de naam van Max Verstappen, die een moeizame eerste sessie kende, bovenaan in de tijdenlijst aan met 1.13.985, waar Lewis Hamilton vervolgens één duizendste onder ging door 1.13.984 te rijden. Verstappen heroverde de eerste positie korte tijd later echter met 1.13.857, alvorens de Nederlander verder afstand nam met 1.13.567.

Carlos Sainz imponeerde ondertussen door met de Ferrari snelle tijden te rijden op de harde band. De Spanjaard bracht na een kwartier 1.13.808 op de klokken, waarmee hij de scharlaken bolide achter Verstappen op P2 plantte. Sergio Perez maakte er vervolgens een één-twee voor Red Bull door met 1.13.648 niet veel langzamer te gaan dan zijn teamgenoot. Verstappen deed er op zijn beurt echter ook nog een schepje bovenop en noteerde 1.13.312.

De coureurs van Aston Martin kwamen korte tijd later als eersten met zachte banden de baan op. Fernando Alonso zette 1.12.786 neer, waarmee de Spanjaard op P1 plaatsnam. Sainz nam de eerste stek even later over door op soft 1.12.569 op de klokken te brengen. Verstappen bleef op de rode compound in eerste instantie steken op 1.12.737, waarmee hij achter Sainz en Alonso derde kwam te staan. Maar de tweevoudig wereldkampioen perste er bij een volgende poging - de meeste rijders leken intussen te zijn begonnen aan een long run ter voorbereiding op de race - nog 1.12.462 uit, die hem terug bovenaan bracht.

Ook de Ferrari-coureurs gingen er nog eens voor zitten. Thuisrijder Charles Leclerc ging met een 1.12.527 slechts 0.065 seconde langzamer dan Verstappen en klom daarmee naar de tweede tijd. Voor Sainz eindigde een nieuwe poging om een snelle tijd te rijden in drama. De Spanjaard raakte bij het uitkomen van het zwembadgedeelte de vangrail aan de binnenkant van de bocht, waarna hij aan de overzijde tegen de baanafzetting kleunde. Het incident zorgde ervoor dat nog met zeventien minuten te gaan de rode vlag moest worden uitgehangen.

Met nog elf minuten op de klok werd de sessie hervat. Eindelijk kon ook Albon zich bij de coureurs op de baan voegen, doordat zijn Williams inmiddels was opgelapt. Bovenaan in de tijdenlijst veranderde er niets meer. Hoewel Monaco geen geweldig circuit zou zijn voor de Red Bull RB19, sloot Verstappen de eerste dag dus 'gewoon' als snelste af, voor Leclerc en de gecrashte Sainz. Alonso eindigde de dag als vierde, terwijl Norris met de McLaren na de initiële problemen met de auto nog uitstekend vijfde was. Hamilton hield Perez net achter zich voor de zesde tijd. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas en Alpine-duo Pierre Gasly en Esteban Ocon completeerden de top-tien. Nyck de Vries kwam in de tweede training tot de zeventiende tijd. De coureur uit Uitwellingerga was slechts 0.022 seconde langzamer dan AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda, die de zestiende tijd reed, en bleef McLaren-rookie Oscar Piastri en de twee Williams-rijders voor.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco begint zaterdag om 12.30 uur.

Video: Carlos Sainz raakt de muur en belandt in de baanafzetting

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Monaco: