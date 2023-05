Verstappen: Tweede training stuk beter, maar Ferrari oogt iets comfortabeler

Donderdag waren Max Verstappen en Sergio Perez bijzonder voorzichtig als het om de verwachtingen voor het aankomende raceweekend ging. Beide heren onderstreepten dat de lay-out van Monaco niet per definitie past bij de kracht van de RB19. Zo is die auto tot dusver beter in de race gebleken dan in de kwalificatie - al is dat natuurlijk relatief - en is de creatie van Adrian Newey vooral zeer efficiënt gebleken. Beide dingen zijn echter minder van belang in Monaco dan op de meeste andere circuits. Het verklaart waarom de Red Bull-coureurs een slag om de arm hielden en in de eerste training leek dat met P4 voor Perez en P6 voor Verstappen ook wel aardig te kloppen.

"De eerste vrije training was best lastig. Ik was niet echt blij met hoe de auto aanvoelde, vooral niet over de kerbs en dergelijke", blikt Verstappen meteen na de tweede sessie terug in de pitstraat. Beide Red Bull-coureurs toonden zich na de eerste training ontevreden over de afstelling en dus heeft Red Bull de set-up richting de tweede vrije training stevig onder handen genomen. In die sessie begon Verstappen met de snelste tijd op mediums en zou hij op softs tekenen voor 1.12.462, de rapste ronde van de dag.

"In de tweede training was het gevoel een stuk beter. We waren veel competitiever, maar ten opzichte van Ferrari missen we nog steeds wel iets als het gaat om rijcomfort, dus hoe een auto over de kerbs en de hobbels gaat. Daar moeten we zeker nog aan werken voor morgen, omdat we allemaal kunnen zien dat ze nu al erg dichtbij zitten. Als we in de kwalificatie echt op de limiet zullen zitten, dan hebben we meer nodig om hen voor te blijven", voorspelt Verstappen.

Waar de wereldkampioen stelt dat er 'meer nodig is', wil hij in tegenstelling tot Perez verder op de ingeslagen weg. De Mexicaan vond de aanpassingen richting de tweede training niet werken, maar Verstappen wel. "Er is nog meer ruimte voor verbetering, eigenlijk door nog verder te gaan in de richting die we voor de tweede training zijn ingeslagen. Hopelijk maakt dat het morgen nog weer iets beter. Maar ik kon nu in ieder geval al beter met de auto overweg dan in de eerste training en daardoor ook die rondetijd neerzetten. Je kunt dan net iets meer pushen en dichter bij de vangrails komen. Al met al een moeilijk begin, maar een goed einde van de dag. De concurrentie zit alleen wel dichtbij, ook Aston Martin, waardoor we zoals gezegd nog wel een iets grotere buffer moeten opbouwen als we er morgen ook voor willen zitten."

Video: Samenvatting van de tweede vrije training in Monaco