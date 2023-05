VIDEO: Sainz crasht na tik tegen muur in VT2 Monaco Carlos Sainz heeft de snelheid er goed in zitten in Monaco, maar heeft in de tweede vrije training op negatieve wijze de hoofdrol opgeëist. De Spanjaard was net iets te gretig in bocht 15, raakte de muur aan de binnenkant iets te hard en brak zijn rechter voorwielophanging. Hij kon daardoor niet voorkomen dat hij tegen de muur in bocht 16 knalde. De sessie werd stilgelegd na de crash.