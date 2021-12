Eindrapport Kimi Raikkonen: Net iets te lang doorgegaan?

Het Formule 1-seizoen van Kimi Raikkonen

Positie in het wereldkampioenschap: 16

Aantal WK-punten: 10

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 12e plaats (Saudi-Arabië)

Beste resultaat: 8e plaats (Rusland, Mexico)

Rapportcijfer: 5,9

De Formule 1 had nog geen meter afgelegd in 2021, maar Kimi Raikkonen wist al dat hij bezig zou gaan aan zijn laatste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Na negentien jaren vond de Fin het wel welletjes en zou dit - na zijn uitstapje naar de rallysport in 2010 en 2011 - ook echt zijn laatste jaar worden. Als een schok kwam het nieuws niet, maar dat de Formule 1 een persoonlijkheid zou verliezen stond vast. Raikkonen begon zijn F1-loopbaan bij Sauber en eindigde hem daar eigenlijk ook. Sauber is namelijk de voorloper van Alfa Romeo. In 2019 kwam Raikkonen bij Alfa Romeo en boekte daar prima resultaten. De top-tien werd door de Fin geregeld gehaald, maar dit nam flink af in 2020. Hoewel er in 2021 minder punten werden behaald door Alfa Romeo, eindigde Raikkonen toch vaker in de top-tien dan het jaar daarvoor.

Raikkonens overstap van Ferrari naar Alfa Romeo in 2019 maakte bij Ferrari de weg vrij voor Charles Leclerc. Voor de 42-jarige Fin was het een opluchting om niet meer alle weekenden in de schijnwerpers te staan. Het is algemeen bekend dat de coureur niet hield van mediaoptredens en PR-verplichtingen. Bij Alfa Romeo zou dit een stuk afnemen, maar daardoor verdween Raikkonen wel een beetje van de radar. Toch bleef de voormalig Ferrari-coureur wel geliefd bij de fans en de mensen in de paddock.

Was de zin er nog in 2021?

Raikkonen was - met in het achterhoofd dat hij twee Grands Prix gemist heeft - in de kwalificatie vaker trager dan zijn teamgenoot. De Finse coureur was uiteindelijk maar zeven keer sneller op zaterdag. De races op zondag gingen qua uitslag redelijk gelijkmatig op, alleen eindigde Raikkonen vaker in de punten dan zijn teamgenoot en scoorde in totaal 10 punten, zeven meer dan zijn teamgenoot. De eerste punten werden gescoord in de zesde Grand Prix van het seizoen in Baku. Daar eindigde de Fin als tiende. In Hongarije finishte The Iceman op dezelfde positie. In Rusland en Mexico scoorde hij twee achtste plaatsen. De Fin was in de andere races niet heel erg zichtbaar en werkte zijn weekenden verder rustig af.

Over of de zin voor Raikkonen per weekend afnam kunnen wij niet oordelen, maar zijn reacties in de pers na afloop van de wedstrijden zeiden soms genoeg. Raikkonen leek er klaar mee te zijn en wilde meer tijd met zijn gezin besteden. Met name het reizen en de strakke schema's gaat de Fin naar eigen zeggen niet missen. In Abu Dhabi grapte de wereldkampioen van 2007 zelfs blij te zijn als het seizoen erop zat. Ging zijn Formule 1-loopbaan als een nachtkaars uit? Nee. Verdween hij door de achterdeur? Absoluut niet. Is hij net iets te lang doorgegaan? Misschien wel. Toch zal Raikkonen altijd herinnerd worden als de kampioen van 2007, als The Iceman en als de man van weinig woorden.

Kimi, bedankt en geniet van de tijd met je gezin!

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 6,5 Niels Dijksterhuis 4,0 Bjorn Smit 6,5