Red Bull Racing kijkt met voorzichtig optimisme uit naar de Grand Prix van Monaco. Het team zag tijdens de Grand Prix van Miami een duidelijke verbetering, maar leek een week later in Montréal weer terug bij af.

Max Verstappen leverde na de kwalificatie voor de Canadese Grand Prix flinke kritiek op de set-up van zijn RB22, maar een derde plaats in de race zorgde alsnog voor een juichstemming binnen het team. Weliswaar kwam dat eerste podium van het jaar er vooral door de uitvalbeurten van George Russell en de beide McLarens, benadrukte Verstappen na afloop, maar het team hoopt de opgaande lijn komend weekend voort te zetten.

Volgens Max Verstappen zijn er de afgelopen weken positieve stappen gezet, waardoor de prestaties dichter bij het gewenste niveau komen. Toch benadrukt de Nederlander dat er nog altijd ruimte voor verdere ontwikkeling is.

"De snelheid ligt nu veel dichter bij waar we willen staan", stelt Verstappen in de vaste vooruitblik op het raceweekend. "We konden meer performance uit de auto halen en ik voelde me comfortabeler. Maar we blijven hard werken, want er zijn altijd zaken die beter kunnen."

Unieke uitdaging

De Grand Prix van Monaco vormt traditioneel een unieke uitdaging op de F1-kalender. Inhalen is er uiterst lastig, waardoor de kwalificatie vaak bepalend is voor het uiteindelijke resultaat. Ook strategische keuzes spelen een grotere rol dan op veel andere circuits.

Verstappen, die de race in 2021 en 2023 won, beseft dan ook dat een sterke zaterdag essentieel zal zijn om zondag een goed resultaat te kunnen behalen. "Monaco draait altijd om de juiste strategie en het behalen van een goede uitgangspositie. Zoals ieder jaar zal kwalificatie hier een sleutelrol spelen", klinkt het.

Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco voor het laatst in 2023. Foto door: Alessio Morgese

Na een korte onderbreking tussen de races heeft het team bovendien de gelegenheid gehad om de batterij op te laden voor de komende dubbele raceweekenden. Die rustperiode kwam volgens de rijder goed van pas, mede omdat er tijd was om thuis door te brengen met familie voordat het drukke Europese deel van het seizoen verdergaat.

Realisme overheerst

Ook bij het team heerst tevredenheid over de recente vooruitgang. Het team is de fikse uitbrander van Verstappen tijdens de Canadese Grand Prix niet vergeten, maar inmiddels staan de neuzen weer dezelfde kant op gericht.

Technisch directeur Ben Hodgkinson wijst op het belang van de eerste podiumfinish die werd behaald met de eigen krachtbron. De Brit ziet dat resultaat als een belangrijke mijlpaal in het jonge bestaan van het project.

"De Formule 1 draait om winnen, maar deze eerste podiumfinish met onze eigen power unit is absoluut iets om te vieren", zegt Hodgkinson. "Het onderstreept wat er in relatief korte tijd is bereikt. We zijn een nieuwkomer die het opneemt tegen enkele van de grootste namen uit de auto- en motorsportindustrie."

Tegelijkertijd blijft Hodgkinson realistisch. "De achterstand op de koplopers is nog aanzienlijk, maar we leren snel. We bouwen onze capaciteiten verder uit en richten ons op de juiste ontwikkelingsgebieden."