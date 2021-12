De nieuwe technische reglementen moeten het grondeffect terugbrengen in de Formule 1. Dit houdt in dat de downforce voornamelijk onder de auto's gecreëerd moet worden en niet meer door de bargeboards en voor- en achtervleugels. Daarmee wordt de aerodynamica versimpeld en dit alles moet invloed hebben op de actie op de baan. Qua grip en snelheid wordt er wel ingeleverd.

"Voor wat betreft snelheid houd ik van de huidige generatie auto's. De hoeveelheid grip is echt indrukwekkend", zegt Verstappen tegen CarNext. "De nieuwe auto's worden ongetwijfeld een paar seconden trager, maar het idee is om het racen te verbeteren en dat je elkaar op de baan beter kan volgen. Momenteel is er zoveel verstoring in de luchtstroom als je achter een andere auto rijdt. Ik hoop dat het [veranderen van de reglementen] gaat werken."

Max Verstappen in de RB16B onderweg met 18 inch-banden. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Niet alleen de aerodynamica van de 2022-auto's wordt flink onder handen genomen, ook de banden worden compleet anders. De Formule 1 reed met 13 inch-banden, maar voor volgend seizoen gaat dit naar een diameter van 18 inch. Volgens de Red Bull-coureur wordt het gedrag van de banden anders en dient Verstappen zijn rijstijl daardoor aan te passen. Op de vraag of het een groot verschil gaat worden, antwoordt de regerend wereldkampioen. "De reactie van de banden voelt scherper. Ook de tractie bij het uitgaan van een bocht is anders."

Op het eventueel aanpassen van zijn rijstijl gaat de 24-jarige Verstappen nog even door. "Ik krijg vaak de vraag wat voor manier van rijden ik heb. Ik denk persoonlijk dat ik geen bepaalde rijstijl heb, maar dat ik me juist aanpas op de situatie", vervolgt Verstappen. "Heeft de auto onderstuur, dan pas ik me daarop aan. Is er overstuur, dan moet ik me daar juist weer op aanpassen. Je kunt dus niet zeggen: dit is mijn rijstijl, zo ga ik rijden. Dat is onmogelijk, want soms werkt het niet met het materiaal dat je hebt. Het daarop kunnen aanpassen is uiteindelijk de sleutel."