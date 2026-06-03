Audi-teambaas Mattia Binotto denkt dat zijn team momenteel over het vierde beste chassis van de Formule 1-grid beschikt. De Italiaan baseert die conclusie op interne analyses en GPS-data, die volgens hem aantonen dat Audi qua chassis alleen moet toegeven op Ferrari, Mercedes en McLaren.

Terugblikkend op de start van het seizoen sprak Binotto zich in Beyond the Grid, de officiële podcast van de Formule 1, opvallend positief uit over de prestaties van de R26. Volgens hem laat de ontwikkeling in Hinwil duidelijk zien dat Audi de juiste richting is ingeslagen.

Correlatie klopt

"Ik ben erg tevreden over het chassis", zei Binotto. "Dat blijkt niet alleen uit onze GPS- en telemetriegegevens, maar ook uit de feedback van de coureurs. Belangrijker nog: we zien een goede correlatie tussen de windtunnel, simulator en de prestaties op de baan. Vanuit technisch oogpunt was dat een van onze belangrijkste doelstellingen."

"Ik denk dat onze auto bijzonder snel is in de bochten. We geloven zelfs dat we qua chassis misschien wel het vierde team zijn. Voor een organisatie die voortkomt uit Sauber is dat een uitstekend resultaat. Het toont aan dat de ontwikkeling in Hinwil op organisatorisch, technisch en aerodynamisch vlak de juiste kant op gaat."

Gabriel Bortoleto in de Audi R26. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Volgens Binotto vormt die vooruitgang een belangrijke stap in de transformatie die Audi momenteel doormaakt. De Duitse fabrikant neemt sinds dit seizoen officieel deel aan de Formule 1 en heeft als doel om in 2030 mee te strijden om de wereldtitel.

"We hebben een duidelijke roadmap richting 2030", legde Binotto uit. "De eerste stap is om competitief te worden als team, vervolgens een uitdager te worden en uiteindelijk een serieuze kandidaat voor overwinningen en de wereldtitel."

"2026 is ons eerste seizoen als Audi. Competitief worden is daarom het belangrijkste doel dat we onszelf hebben gesteld. Dat gaat niet over een bepaald aantal punten of een positie in het kampioenschap. Het draait om een verandering van mentaliteit."

Motor blijft grootste zwakke punt

Hoewel Audi tevreden is over het chassis, erkent Binotto dat de grootste achterstand momenteel nog bij de krachtbron zit. De Italiaan verwacht dan ook niet dat Audi al op korte termijn de aansluiting met de top zal vinden.

"Als we kijken naar het verschil met de topteams, dan zit onze grootste achterstand momenteel bij de prestaties van de power-unit, de motorsoftware en de rijdbaarheid", zei hij. "Daar is een aanzienlijke stap nodig om het gat te dichten."

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"De ontwikkeling van een motor kent veel langere doorlooptijden dan aerodynamische ontwikkelingen", legde Binotto uit. "Daarom denken we niet dat we al in 2027 op hetzelfde niveau kunnen zitten. Daarvoor zijn hardwarewijzigingen nodig. We verwachten dat 2028 een realistischer moment is om dat niveau te bereiken."

Titelstrijd pas doel voor 2030

Ondanks de positieve signalen blijft Audi vasthouden aan zijn langetermijnplanning. Binotto benadrukt dat het uiteindelijke doel nog altijd ligt bij het seizoen 2030. Het aantrekken van personeel, de uitbreiding van de fabriek in Hinwil en de opening van een technische vestiging in Groot-Brittannië maken allemaal deel uit van dat plan.

"Ik zou heel tevreden zijn als aan het einde van het seizoen niet alleen wijzelf, maar ook de fans en de media kunnen zien dat Audi een serieuze speler is geworden", besloot Binotto. "Dat iedereen de transformatie van het team herkent en ziet dat we op de goede weg zijn."