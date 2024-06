De in 1999 in Shanghai geboren Zhou Guanyu kent een voortvarende start van zijn autosportcarrière. Hij maakt in China al op jonge leeftijd indruk in de karts en verhuist als jonge tiener naar Engeland om zijn carrière op een hoger niveau te vervolgen. Ferrari ziet (commercieel) wel iets in Zhou en pakt hem in 2014 op voor de Driver Academy, maar laat hem in 2018 weer gaan.

Zhou heeft dan inmiddels zijn weg gevonden naar de single seater autosportladder en vindt onderdak bij het opleidingsteam van Renault dat hem naar de Formule 2 begeleidt. De Chinees finisht in 2021 op derde plaats in het voorportaal van F1 en mag dat jaar voor Alpine testen. Toch is er aan het einde van het seizoen op de drempel van de koningsklasse geen plek meer bij de Franse stal.

Guanyu Zhou in 2019 in dienst bij Renault. Foto door: Motorsport.com

Sauber (destijds Alfa Romeo geheten) slaat direct toe, volgens de criticasters niet in het minst vanwege de grote zak geld die Zhou meeneemt. Hijzelf is daar uitgesproken over. "Vanaf het moment dat ik het contract tekende, hadden mensen om welke reden dan ook bepaalde meningen over mijn entree in de Formule 1. Ik praat niet te veel onzin, ik focus me gewoon op mijn taak."

Corona en Oekraïne

Die taak brengt hem op 18 maart 2022 naar het Bahrain International Circuit waar dat weekend het Formule 1-seizoen – en zijn F1-avontuur – begint. Veel aandacht voor de Chinees is er op de mediadag nog niet. Alle ogen zijn gericht op Mercedes dat George Russell heeft aangetrokken als vervanger van Valtteri Bottas. De pers loopt ook de deur plat bij Aston Martin dat een beroep doet op Nico Hülkenberg omdat Sebastian Vettel is getroffen door corona. Tot slot is er drukte bij Haas dat na de invasie van Oekraïne door Rusland halsoverkop Nikita Mazepin laat gaan en Kevin Magnussen terughaalt.

Zhou komt er bekaaid vanaf qua aandacht, maar zit daar niet echt mee. Hij is allang blij dat hij zijn droom kan waarmaken. "Dit weekend wordt een onvergetelijk moment voor mij en mijn land", aldus de dan 22-jarige coureur. "Ik ga hier onwijs van genieten en dat geldt ook voor mijn familie en iedereen die mij op deze reis geholpen heeft. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik de afgelopen jaren heb ontvangen." Hij realiseert zich terdege dat de race in Bahrein slechts het begin is. "Het harde werk houdt natuurlijk niet op na mijn debuut. Ik zit nu in een prestigieuze en ontzettend competitieve klasse, ik ben me bewust van de uitdaging die voor mij ligt. Ik weet dat ik hard moet werken en snel moet leren. Ik weet dat zondag veel mensen naar me gaan kijken, ik wil ze trots maken."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Dat laatste lijkt te lukken. Zhou wordt elfde in VT1, vijftiende in VT2 en zelfs negende in VT3. In de kwalificatie nemen de zenuwen toch weer even de overhand. Zhou bereikt weliswaar Q2, maar kan daarin geen indruk maken en start de race zondag vanaf P15.

Puntenfinish

Zhou zet op zondag geen voet verkeerd en rijdt ondanks de hectiek van gele en rode vlaggen en een safety car keurig zijn rondjes. Geholpen door een sterke Ferrari-krachtbron achter in zijn Alfa Romeo, maar vooral ook door het uitvallen van Max Verstappen en Sergio Pérez wegens technisch malheur, eindigt Zhou bij zijn debuut zowaar op de tiende plaats en dus in de punten. De dolgelukkige Chinees is na afloop sprakeloos. Op de vraag of hij blij is met zijn eerste puntenfinish, antwoordt Zhou: "Blij is niet het juiste woord. Emotioneel is het juiste woord om de race samen te vatten. Elke kans die zich aandiende, pakte ik, of het nu de eerste of de laatste bocht was. Ik denk dat ik keer op keer de juiste keuze maakte. De gretigheid die in me zit, heb ik in deze race volledig benut. Het is geweldig dat dat beloond is met een punt."

Vervolgens gaat Zhou in op de voortrekkersrol die hij speelt voor de Chinese autosport. "Het is voor ons als Chinese coureurs tien keer moeilijker om de Formule 1 te halen dan voor rijders uit andere landen, want wij hebben geen grote autosportachtergrond of steun van ons land. Het was voor de start al zeer emotioneel om hier te staan. Ik was sprakeloos in de uitloopronde toen ik wist dat ik mijn eerste WK-punt had gescoord."