Zhou: "Gekke geruchten over F1-toekomst kunnen me niks schelen"

Zhou Guanyu maakte na drie jaar in de Formule 2 te hebben gereden in 2022 de overstap naar de Formule 1. De eerste Chinese F1-coureur ooit moest zich bewijzen bij Alfa Romeo, aangezien hij een contract voor slechts één seizoen kreeg. Hij dwong in zijn eerste jaar een contractverlenging af en slaagde daar dit jaar opnieuw in, waardoor hij ook in 2024 voor het Zwitserse team uitkomt. Toch gingen er enkele geruchten over Zhou's toekomst, aangezien hij naar verluidt niet genoeg financiële steun zou genieten - wat de aankondiging van zijn contractverlenging zou hebben uitgesteld.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com reageert Zhou op deze geruchten. Hij stelt dat het puur om de 'laatste kleine details' ging. "Het zijn politieke spelletjes!", begint Zhou. "Mensen zeiden dat Sergio [Perez] afscheid zou nemen bij de Grand Prix van Mexico, maar er gebeurde niks. Er gingen geruchten dat Fernando [Alonso] van zitje zou ruilen", doelt hij op de wilde geruchten dat de Spanjaard Perez bij Red Bull zou vervangen. "Dat is gestoord. Ik begrijp nu meer van de media en met name wanneer media van het land [van de coureur] geruchten delen, maak je je zorgen. Maar van binnenuit weet je wat er speelt. Je hebt er vrij gemakkelijk begrip voor."

Eerder dit jaar benadrukte Zhou dat een contractverlenging bij Sauber zijn prioriteit was. Dat team keek echter ook met een schuin oog naar de verrichtingen van Théo Pourchaire, die uiteindelijk de Formule 2-titel veroverde. Ook dat leidde tot geruchten over Zhou's toekomst, maar de coureur uit Shanghai kon er wel om lachen. "Het kan me eerlijk gezegd niets schelen! Het is net als alle andere gekke dingen die verteld werden toen ik mijn eerste contract tekende. Ik dacht: 'Ik laat het gewoon gaan en zal ervoor zorgen dat ik me op de baan bewijs, dat mensen begrijpen waarom ik hier ben. Sindsdien is het allemaal goed verlopen. Ik ben gewoon vrij ontspannen, maar het is eigenlijk best leuk om soms geruchten te zien omdat je weet wat er gaat komen. Je hebt het contract getekend, maar er zijn nog steeds geruchten over andere mensen die jouw plaats zouden innemen. Dat is soms best grappig."