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Rosberg onthult psychologische spelletjes van Michael Schumacher

Nico Rosberg heeft een inkijkje gegeven in de mentale oorlogvoering van Michael Schumacher tijdens hun jaren als teamgenoten bij Mercedes.

Mike Mulder
Mike Mulder
Gepubliceerd:
Nico Rosberg, Sky Sports

Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Nico Rosberg heeft onthuld hoe Michael Schumacher tijdens hun periode als teamgenoten bij Mercedes subtiele psychologische spelletjes gebruikte om een voorsprong te krijgen op zijn concurrenten.

Toen Mercedes in 2010 terugkeerde naar de Formule 1 als fabrieksteam, werd de jonge Rosberg gekoppeld aan de op dat moment succesvolste coureur uit de geschiedenis van de sport: zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Nico Rosberg en Michael Schumacher in 2010 bij Mercedes.

Nico Rosberg en Michael Schumacher in 2010 bij Mercedes.

Foto door: XPB Images

In de High Performance-podcast vertelde Rosberg hoe Schumacher voortdurend op zoek was naar manieren om zijn teamgenoot mentaal onder druk te zetten.

"Hij is een mentale vechter", zei de wereldkampioen van 2016. "Die man leeft ervoor om zijn teamgenoot mentaal te breken. Niet op een gemene manier, maar in dat grijze gebied waarin je net binnen de grenzen blijft. Hij gebruikt die grijze zones elke dag. Hij wordt ermee wakker. Het zit gewoon in zijn natuur."

Parkeerplaats

"Hij hoeft zichzelf er niet toe te zetten om zijn teamgenoot mentaal onder druk te zetten. Dat gebeurt vanzelf. Het is zijn manier van leven. Bijvoorbeeld als we op het circuit aankwamen en er maar één parkeerplaats per coureur beschikbaar was."

Rosberg legde uit dat Schumacher dan bewust zijn auto gedeeltelijk op zijn parkeerplaats zette. "Er waren misschien twintig parkeerplaatsen in totaal, ook voor de teambazen. Michael zette zijn auto dan net een stukje over de witte lijn op mijn plek. Slechts twee wielen, maar genoeg zodat ik er niet meer tussen paste. "

"Dat zorgde natuurlijk voor stress, want ik was al laat voor de vergadering. Je arriveert altijd pas een minuut voor de engineeringmeeting. Het ergste wat er is, is te laat komen terwijl iedereen wacht. Zelfs vijftig mensen in de fabriek kijken online mee en dan hoor je: ‘Sorry, we wachten nog even op Nico.’ Dat is verschrikkelijk. Dus hij parkeerde zijn auto expres zo."

Volgens Rosberg hield Schumacher zich niet alleen buiten de auto bezig met dergelijke spelletjes. De Duitser haalde ook een opmerkelijk voorbeeld uit de kwalificatie in Monaco aan.

"Tijdens de kwalificatie in Monaco sloot hij zichzelf op in het enige toilet dat we in de garage hadden. Er was er maar één. Het laatste wat je als coureur doet voordat je instapt, is naar het toilet gaan. En hij deed de deur op slot en bleef daar zitten terwijl hij op zijn horloge keek."

Nico Rosberg, Mercedes GP, W01

Nico Rosberg, Mercedes GP, W01

Foto door: XPB Images

"De tijd tikte weg en hij wist dat het verschrikkelijk is om gestrest in een raceauto te stappen. Je moet je gordels zorgvuldig afstellen, vooral de banden tussen je benen. Dat moet perfect zitten, want als er tijdens het rijden iets verschuift, kun je daar niets meer aan doen."

Rosberg legde uit dat een verkeerd zittende gordel tijdens een race bijzonder pijnlijk kan zijn. "Elke coureur heeft dit meegemaakt. Het doet ontzettend veel pijn. Tijdens het remmen schuif je naar voren en als er iets niet goed zit, moet je daar een uur lang mee rijden zonder dat je er iets aan kunt veranderen. Daarom wil je absoluut niet gestrest instappen."

Op zoek naar een emmer

"Maar hij zat daar in dat toilet. De deur op slot. Ik stond erop te bonzen en wist niet eens wie er binnen zat, want er kwam geen reactie. Ik riep: ‘Kom eruit, alsjeblieft, ik moet gaan.’ En hij wist precies wat hij deed. Nog drie minuten. Nog twee minuten."

Uiteindelijk zag Rosberg zich genoodzaakt een alternatieve oplossing te zoeken.

"Tegen die tijd moest ik achter in de garage op zoek naar een emmer. Dus daar stond ik, terwijl de monteurs om me heen aan het werk waren, te plassen in een emmer. Ik stond te trillen van de stress. Zo ging het de hele dag door. Hij genoot ervan."

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