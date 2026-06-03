Charles Leclerc blijft ook de komende jaren actief voor Ferrari. De Italiaanse renstal heeft woensdag bekendgemaakt dat het contract van de Monegask is verlengd, waarmee een van de langstlopende relaties in de huidige Formule 1-grid een vervolg krijgt. Hoeveel langer Leclerc aan de formatie uit Maranello verbonden bijft, is niet naar buiten gebracht.

De contractverlenging komt niet als een grote verrassing. Leclerc maakt al sinds 2016, toen hij werd opgenomen in de Ferrari Driver Academy, deel uit van de Ferrari-familie.

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Sindsdien heeft hij iedere stap in zijn carrière gezet onder de vleugels van het iconische Italiaanse merk. Na het winnen van de Formule 2-titel in 2017 maakte hij in 2018 zijn Formule 1-debuut bij Sauber dat destijds onder de naam Alfa Romeo racete. Een jaar later promoveerde hij naar het fabrieksteam van Ferrari.

Charles Leclerc test eind 2018, in dienst van Alfa Romeo, de Ferrari SF71H. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Sinds zijn komst naar de Scuderia heeft Leclerc zich ontwikkeld tot een van de gezichten van Ferrari. Met zijn snelheid over één ronde en agressieve rijstijl groeide hij uit tot een lieveling van de tifosi. Inmiddels staat de 28-jarige coureur tweede op de lijst van Ferrari-coureurs met de meeste Formule 1-starts voor het team. Ook qua pole-positions hoeft hij alleen zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher voor zich te dulden.

Ondanks meerdere overwinningen, podiumplaatsen en memorabele kwalificaties heeft Leclerc zijn ultieme doel nog niet bereikt. Sinds zijn debuut voor Ferrari wacht de Scuderia nog altijd op een nieuwe wereldtitel, na die van Kimi Räikkönen in 2007. Juist daarom benadrukt Leclerc dat zijn missie in Maranello nog lang niet voltooid is.

'Tweede familie'

"Ik kan niet gelukkiger zijn om deze reis met Ferrari voort te zetten", laat Leclerc weten. "Dit is altijd veel meer geweest dan alleen een team voor mij. Het is het team waarvan ik als kind droomde. Na al die jaren voelt het als een tweede familie. We hebben samen geweldige momenten meegemaakt, maar ook moeilijke periodes. Ik geloof meer dan ooit in dit team en ben dankbaar dat we samen blijven werken aan ons gezamenlijke doel: de wereldtitel terugbrengen naar Maranello."

Een van de hoogtepunten in de carrière van Charles Leclerc: in 2019 wint hij op Monza de Italiaanse GP. Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc benadrukt dat het dragen van het Ferrari-rood een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. "Ferrari-coureur zijn is een droom, maar ook een verantwoordelijkheid die ik nooit als vanzelfsprekend beschouw. Ik zal alles blijven geven om dit team terug te brengen waar het hoort: aan de top."

Logische stap

Teambaas Frédéric Vasseur spreekt van een logische stap voor beide partijen. Volgens de Fransman is Leclerc in de afgelopen jaren uitgegroeid tot veel meer dan alleen een snelle coureur. "Charles maakt al jarenlang deel uit van de Ferrari-familie en deze verlenging voelt voor ons heel natuurlijk", zegt Vasseur. "We hebben hem zien uitgroeien tot niet alleen een van de sterkste coureurs in de Formule 1, maar ook tot iemand die volledig één is geworden met het team en alles waar Ferrari voor staat."