‘Audi maakt met brief intentie tot Formule 1-deelname bekend’

De afgelopen maanden hebben de FIA, de Formule 1, de motorfabrikanten en potentiële toetreders gesproken over een nieuw motorreglement, dat in 2026 in moet gaan. Tijdens de recente bijeenkomst van de World Motor Sport Council werden de basispunten van de krachtbron van de toekomst goedgekeurd. Zo blijft de 1.6 liter V6-turbomotor de basis, maar gaat die lopen op volledig duurzame brandstof en komt er meer nadruk op elektrisch vermogen. Dat stijgt van 160 naar 477 pk (350kW). Dat volledige vermogen komt vanaf 2026 uit de MGU-K, want tegelijkertijd verdwijnt de MGU-H, het hybride systeem dat hitte van de uitlaat omzet in elektrisch vermogen.

Het verdwijnen van de MGU-H is vooral bedoeld om de motortechnologie toegankelijker te maken voor nieuwe motorfabrikanten. De eerste lijkt hierdoor reeds bereid om toe te slaan en deelname aan de Formule 1 in 2026 bekend te maken. Audi-baas Markus Duesmann en Oliver Hoffmann, hoofd technische ontwikkeling bij het merk, hebben voorafgaand aan de WMSC-bijeenkomst namelijk een brief geschreven aan Formule 1-baas Stefano Domenicali en uittredend FIA-president Jean Todt. Volgens Motorsport-Magazin worden de F1 en de FIA daarin bedankt voor hun medewerking tijdens de onderhandelingen over de motorreglementen. Goedkeuring van de voorstellen door de WMSC zou de volgende stap betekenen richting toetreding van Audi tot de koningsklasse.

Aankondiging kwestie van tijd na goedkeuring directie VW Group

De brief werd voorafgaand aan de stemming van de WMSC rondgestuurd naar de vertegenwoordigers, die later dus instemden met de plannen voor de nieuwe F1-motoren. Daarmee lijkt de toetreding van de Volkswagen Group tot de Formule 1 weer een stap dichterbij. Het Duitse automobielconcern zat met zowel Porsche als Audi aan tafel tijdens gesprekken over de nieuwe motorformule en maakte destijds al duidelijk dat vooral de MGU-H een sta-in-de-weg was. De technologie zou te weinig toepasbaar zijn in auto’s voor de openbare weg. Ook zou de MGU-H te duur zijn en zouden de huidige F1-fabrikanten op dat vlak een grote voorsprong hebben.

Dat struikelblok is door het besluit van de WMSC echter verdwenen en dat maakt de weg vrij voor Audi om bekend te maken dat het toe wil treden tot de Formule 1. Wel moet dat besluit eerst nog worden goedgekeurd door de directie van de Volkswagen Group. Zodra dat gebeurd is, lijkt de aankondiging slechts een kwestie van tijd.