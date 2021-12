De MGU-H zorgt ervoor dat de hitte van de uitlaat wordt omgezet in elektrisch vermogen. Sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 wordt dit element als complex en prijzig gezien. De MGU-H was punt van discussie in het opstellen van de nieuwe motorreglementen. Deze gaan vanaf 2026 in en zijn onder andere bedoeld om nieuwe fabrikanten aan te trekken.

De Volkswagen Group, die vanaf 2026 met Audi of Porsche aan de Formule 1 wil deelnemen, aarzelde namelijk in te stappen als de MGU-H onderdeel van de power unit zou blijven. Volgens de Volkswagen Group was het de ontwikkelingskosten anders niet waard. Als redenen droegen zij aan dat de technologie slechts in beperkte mate voor auto's gebruikt kan worden en dat de huidige fabrikanten in de F1 al een voorsprong zouden hebben.

Vorig jaar zomer liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat het Duitse merk bereid was van de MGU-H af te stappen, als er wel akkoord werd gegaan met andere gedeelten van de reglementen. "Dit is denk ik een compromis, al kan ik niet voor iedereen spreken, maar bij Mercedes zijn we bereid akkoord te gaan om daarmee de toetreding van de Volkswagen Group makkelijker te maken", sprak de Oostenrijker toen. "Er zijn nog wel verschillende andere onderwerpen waar nog een compromis moet worden gevonden."

Mercedes W12 power unit detail

In de besprekingen daarna tussen de huidige fabrikanten en de Volkswagen Group, is er een overeenstemming bereikt waarbij de MGU-H komt te vervallen als onderdeel. Hier stond tegenover dat er wel andere ideeën moesten worden aangedragen - bijvoorbeeld het budgetplafond - om ervoor te zorgen dat de uitgaven voor alle teams op een normaal niveau zouden blijven.

De FIA World Motor Sport Council heeft nu bevestigd dat de power unit vanaf 2026 uit vier onderdelen bestaat. De 1.6-liter V6-motor blijft bestaan en het elektrische vermogen stijgt naar 477 pk (350kW). De MGU-H verdwijnt en er komt een budgetplafond voor de ontwikkeling van de power units. In het kader van het groener rijden heeft de FIA ook goedkeuring gegeven voor een concept waarbij de F1 met 100 procent duurzame brandstof moet gaan rijden.

Een van de belangrijkste punten voor de FIA is om dit gedeelte aantrekkelijker te maken voor de fans. De internationale autosportfederatie meldt hierover een krachtige motor te willen die veel toeren kan maken. Daarnaast moet het invloed hebben op de prestaties van de auto's, het geluid en het vermogen. Ook moet het eenvoudiger worden gemaakt voor de volgers van de sport.