Onthuld: Waarom Mercedes geen tokens heeft gebruikt in 2021

Afhankelijk stonden voor afgelopen seizoen reglementswijzigingen op het programma, maar deze zijn verplaatst naar 2022. Beperkte upgrades mochten wel doorgevoerd worden. Dit was beperkt tot het gebruik van twee tokens en afhankelijk van hoe belangrijk het onderdeel op de auto was. Mercedes was nogal geheimzinnig bij de onthulling van de W12 en deed niet uit de doeken waaraan het de twee tokens had besteed.

Technisch directeur James Allison zei: "Er zijn enkele onderdelen van de auto die je zonder tokens mag aanpassen. Dit zijn bijvoorbeeld de power unit, de koelingssystemen, de ophanging en natuurlijk alles op het gebied van de aerodynamica. We hebben onze tokens gebruikt, maar waaraan gaan we nu niet bekendmaken. Dat wordt in de loop van de tijd wel duidelijk."

Die duidelijkheid is er nu. Mercedes heeft aangegeven geen enkele token te hebben uitgegeven afgelopen seizoen, maar won desondanks toch de titel bij de constructeurs. "We hadden ideetjes over de voorkant van de auto. Het was uiteindelijk de bedoeling dat we hiermee aan de slag zouden, maar dat is niet gebeurd", aldus technisch directeur Mike Elliott.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, keert terug in de garage Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Britse Grand Prix gooit roet in het eten

De FIA besloot dat de teams in juli 2020 al moesten doorgeven aan welke gehomologeerde onderdelen zij aanpassingen wilden doorvoeren in het jaar daarna. Motorsport.com heeft vernomen dat de combinatie van de timing van de homologatiedeadlines, de late reglementswijziging van de FIA en de complicaties aan de nieuwe vloer ervoor zorgden dat het team niet haar tokens kon uitgeven aan waar Mercedes dat wilde. Op 22 juli, de uiterste datum om het door te geven, besloot Mercedes tokens uit te geven aan het verbeteren van de neus. Op deze manier wilde de renstal ervoor zorgen dat de aerodynamica verbeterd zou worden.

Vanwege de vele klapbanden tijdens de Britse Grand Prix van 2020 liet de FIA na de wedstrijd weten een grotere verandering te willen doorvoeren aan de aerodynamica. Hiermee wilde de autosportfederatie ervoor zorgen dat de hoeveelheid downforce verlaagd werd voor 2021 en er daardoor minder druk op de banden zou komen. Deze wijziging betrof een verandering aan de afmetingen van de vloer en veranderingen aan de onderzijde van de bargeboards. Met name Mercedes zou hier last van krijgen.

De Duitse renstal was zich ervan bewust dat de wijzigingen met name teams zouden treffen die auto's hadden met een lage hoek (low rake). De meest voor de hand liggende oplossing voor Mercedes zou zijn geweest om de versnellingsbak aan te passen, daarmee de rijhoogte te verhogen en op die manier de problemen op te vangen. Echter was dit vanwege homologatie niet mogelijk. Kort na het eindigen van de noodgedwongen stop in 2020 werd bekend dat teams niet aan hun versnellingsbak mochten sleutelen. Het was dus te laat om die weg in te slaan.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, verlaat de garage Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Mercedes in de problemen

Mercedes hield zich daardoor vast aan het oorspronkelijke plan om tokens uit te geven aan de neus van de auto: het plan waar de Duitsers mee aan de gang wilden voordat bekend werd dat de 2021-reglementen alsnog op de schop gingen. Dat werd geannuleerd toen tijdens de lastig verlopen wintertests duidelijk werd dat regelwijzigingen [op het gebied van de vloer en bargeboards] veel invloed hadden op de W12.

Elliot liet vervolgens weten dat het om een algemeen verlies van downforce ging en niet een specifiek balansprobleem, waar Mercedes tijdens de eerste test bang voor was. "Ik denk dat bij een dominante auto, zoals we die eerder hadden, de balans voor de coureurs niet echt uitmaakte", aldus Elliot. "Ik denk daarom dat het niet echt een balansprobleem was, maar meer een algeheel aerodynamisch verlies. Het is echter onmogelijk om te zeggen of het ons net zo hard trof als de andere teams. We weten niet wat de impact was op andere auto's. Nadat we onze werkzaamheden in de winter hadden afgerond en de auto de baan op ging tijdens de tests, kwamen wij tot de ontdekking dat de voorsprong [van 2020] was verdwenen."

Mercedes was zich bewust van het werk dat er te doen was. Met de beperkte tijd in de windtunnel en het budgetplafond, besloot het Duitse merk zich te richten op de basis om het verlies van downforce aan te pakken. Hiermee lieten de kampioenen de neus toen voor wat het was. De plannen om dit onderdeel aan te passen sneeuwden daarmee onder en daardoor heeft Mercedes nooit echt de tokens uitgegeven.

Ondanks de problemen verbeterde Mercedes zich wel gedurende het seizoen en pakte daardoor opnieuw het kampioenschap bij de constructeurs. Mercedes-coureur Lewis Hamilton liep nipt de titel bij de rijders mis door de controversiële slotfase tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.