Raikkonen grapt over F1-afscheid: "Ben blij als het erop zit"

De 42-jarige Kimi Raikkonen staat zondag voor de 349ste en laatste keer aan de start van een Formule 1-race. De Fin kondigde eerder dit jaar zijn afscheid aan bij het team van Alfa Romeo, waar hij na de winterstop wordt vervangen door landgenoot Valtteri Bottas. Donderdag mocht de Fin nog één keer opdraven voor de verplichte persconferentie en aansluitende mediasessies op donderdag, waarin hij alvast vooruitblikte op het naderende afscheid.

“Ik ben blij als het erop zit”, grapte Raikkonen donderdag in Abu Dhabi. De Fin debuteerde in 2001 met Sauber in de Formule 1, verhuisde daarna naar McLaren, alvorens hij in 2007 zijn eerste jaar bij Ferrari als wereldkampioen afsloot. De Fin is daarmee nog altijd de laatste Formule 1-coureur die in dienst van de Scuderia de wereldtitel heeft gescoord. Na een periode buiten de sport keerde hij terug bij het team van Lotus, alvorens hij aan een tweede periode begon bij de teams van Ferrari en Sauber, dat tegenwoordig als Alfa Romeo door het leven gaat.

“Het zal fijn zijn om weer te racen zondag. Hopelijk hebben we een beetje snelheid in de auto zodat we een beetje lol kunnen hebben”, aldus Raikkonen. “Maar ik kijk er naar uit om een punt achter dit seizoen te zetten en me geen zorgen meer te hoeven maken over het schema.”

Raikkonen denkt niet dat hij de race van zondag een emotioneel moment gaat vinden, maar denkt wel dat hij een aantal mensen in de paddock gaat missen: “Ik heb hier een hoop mensen leren kennen waarmee ik samen werk. Een hoop goede mensen, met een aantal van hen ben ik vrienden geworden en zijn vriendschappen gevormd. Over het algemeen zijn we echter zo druk, dat dit niet echt een plek is waar je echt over vriendschappen kunt spreken. Het is niet een plek waar je echt de tijd hebt om samen iets te doen. We kunnen buiten dit hele gebeuren wel afspreken als we willen.”

Vervolgens sloot de 42-jarige Iceman niet uit dat hij na zijn Formule 1-loopbaan nog in andere raceklassen zijn opwachting zal maken: “Ik ga het racen misschien wel missen, al zijn er ook andere raceklassen die waarschijnlijk ook nog beter zijn, leuker met echt puur racen. Dus het is onmogelijk om daar iets van te zeggen.”

Eindelijk rust voor Kimi

Raikkonen won in 2012 nog de Grand Prix van Abu Dhabi in dienst van Lotus, de race waarin hij op weg naar de finish zijn engineer het zwijgen oplegde met de inmiddels legendarische woorden “Leave me alone, I know what to do.” Het team van Alfa Romeo heeft er op in gehaakt met een speciale boodschap op de auto van de Fin dit weekend, terwijl de renstal met een dankboodschap ook afscheid neemt van teamgenoot Antonio Giovinazzi.

Die overwinning in Abu Dhabi was zijn op twee na laatste zege in de F1, aangezien er daarna alleen nog een tweede zege bij Lotus volgde in Australië en een enkele F1-zege voor Ferrari in Austin. De mindere periodes “horen bij het spel” volgens Raikkonen, die zijn wereldtitel in 2007 als zijn hoogtepunt beschouwt: “Met alles wat je zo lang doet, heb je van die periodes er tussen zitten. Het is prima”, aldus Raikkonen over zijn mindere periode. "Ik heb er geen problemen mee. Het zijn de hele kleine dingen die bepalen of het goed of slecht gaat. Als je een goede auto hebt zullen de kleine dingen het resultaat bepalen.”

“Ik heb een hele hoop goede herinneringen [aan de Formule 1]. Ik heb een groot deel van mijn leven doorgebracht in deze sport. Ik weet niet of dat een goed of een slecht ding is, maar het is nu eenmaal zo. Het is echter nooit het allerbelangrijkste in mijn leven geweest. Het is dus wel fijn dat het nu tot een einde komt. Ik kijk uit naar een normaal leven.”