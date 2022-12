Wat is het verschil tussen een F1-reservecoureur en testrijder?

In de Formule 1 worden veel verschillende benamingen gebruikt om de rol van een extra coureur binnen het team aan te duiden. Met name de titels ‘reservecoureur’ en ‘derde rijder’ worden nog wel eens door elkaar gehaald, al combineren sommige teams deze rol. De derde rijder is beter te omschrijven als de testrijder. Zij worden door de teams ingezet om de vaste rijders en de engineers te helpen bij het verbeteren van de auto. Zo nu en dan mag een derde rijder een testdag of een vrijdagtraining voor zijn rekening nemen om een beter gevoel voor de wagen op te bouwen. De derde rijder wordt ook vaak ingezet voor demo’s of andere PR-stunts.

Een reservecoureur staat tijdens de Grands Prix klaar om in te vallen in het geval dat een van de vaste rijders om welke reden dan ook niet kan rijden. Ze zijn dus bij de meeste Grands Prix aanwezig en kijken in de pitbox mee. Buiten het weekend zit de reservecoureur ook regelmatig in de simulator.

Red Bull Racing

Reservecoureur: Liam Lawson, Dennis Hauger, Zane Maloney

Derde rijder: Daniel Ricciardo

Simulatorrijder: Rudy van Buren

Bij Red Bull Racing heeft men niet bezuinigd op hulpkrachten achter de schermen voor Max Verstappen en Sergio Perez. De jonge talenten Liam Lawson, Zane Maloney en Dennis Hauger staan op de loonlijst als officiele reservecoureurs voor zowel het topteam als voor AlphaTauri. Het duo wisselt elkaar af tijdens de Grands Prix en krijgt zo alvast een waardevol kijkje in de keuken met het oog op de toekomst.

In november maakte Red Bull Racing bekend dat Daniel Ricciardo terugkeert bij het team als derde rijder. De Australiër wilde na zijn moeizaam verlopen periode bij McLaren even weg uit de schijnwerpers en kon terecht bij zijn oude werkgever. De goedlachse rijder zal een flink aantal PR-activiteiten voor zijn rekening nemen, maar stapt daarnaast in de simulator om de vaste rijders te ondersteunen.

Rudy van Buren is tot slot de Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver. De Nederlander speelt achter de schermen een belangrijke rol en brengt vele uren door in de simulator van het team. Nu de testmogelijkheden in de Formule 1 zeer beperkt zijn, is de rol van Van Buren zeer waardevol. Hij houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van de auto en ‘track support’: tijdens de GP-weekenden afstellingen en nieuwe dingen uitproberen en aandragen voor de vaste coureurs.

Rudy van Buren, Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver Foto: Red Bull Racing

Aston Martin

Test- en reservecoureur: Stoffel Vandoorne

Reservecoureur: Felipe Drugovich

Aston Martin kiest in 2023 voor een sterke reservebank in eigen dienst. De afgelopen jaren kon het team in geval van nood een beroep doen op de reserves van motorenpartner Mercedes. In november 2022 werd Stoffel Vandoorne bevestigd als test- en reservecoureur. De Belg komt over van Mercedes, waar hij deze rol jarenlang vertolkte. Bij het ambitieuze team uit Silverstone krijgt Vandoorne een belangrijke rol in de simulator en in het ontwikkelingsprogramma.

Het team heeft voor 2023 ook een eigen Driver Development Programme opgezet. Formule 2-kampioen Felipe Drugovich was de eerste aanwinst. De Braziliaan gaat aan de slag als reservecoureur van het F1-team en zal in 2023 een aantal Grands Prix bijwonen om ervaring op te doen. Bovendien staat er een uitgebreid testprogramma in een ouderejaars Aston Martin op zijn programma.

Alfa Romeo

Reservecoureur: Theo Pourchaire

Het Franse toptalent Theo Pourchaire maakt al sinds 2019 deel uit van de Sauber Academy, het talentenprogramma van het Zwitserse Formule 1-team. In 2023 wordt hij gepromoveerd tot officiele reservecoureur van de formatie, zo werd in oktober bekend. De jongeling zal nauwer betrokken worden bij het F1-team.

Theo Pourchaire in de Alfa Romeo C42 tijdens de post-season test in Abu Dhabi 2022. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari

Reservecoureur: Antonio Giovinazzi

Testrijder: Robert Shwartzman

Na drie seizoenen bij Alfa Romeo werd Antonio Giovinazzi eind 2021 aan de kant gezet door het Zwitserse team. De Italiaan keerde terug bij Ferrari als reservecoureur. Deze rol vervulde hij in 2022 ook voor Ferrari-partnerteams Alfa Romeo en Haas. Voor dat laatste team kwam hij in actie in de vrije trainingen van de GP’s van Italië en Amerika.

Robert Shwartzman maakt al enkele jaren deel uit van de Ferrari Driver Academy. De jonge Rus, rijdend onder de vlag van Israel, heeft al meerdere F1-sessies voor Ferrari en partnerteam Haas achter de rug. Ook heeft hij meerdere testdagen met een ouderejaars bolide uitgevoerd.

McLaren

Reservecoureur: Alex Palou

Test- en ontwikkelingsrijder: Will Stevens

Test- en ontwikkelingsrijder: Oliver Turvey

McLaren heeft in 2023 weer een eigen reservecoureurs in dienst. De afgelopen jaren deed het team in geval van nood een beroep op de invalkrachten van motorenpartner Mercedes. Komend seizoen is Alex Palou de officiële reservecoureur. Daarnaast is hij actief in het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap.

Achter de schermen heeft de Britse formatie nog enkele andere ervaren rijders in dienst: Will Stevens en Oliver Turvey. Het duo brengt veel tijd door in de simulator van het team en werkt daar nauw samen met de engineers en de vaste rijders. Tijdens de Grands Prix testen ze in Woking real-time allerlei veranderingen en verbeteringen, om de coureurs op locatie te helpen de beste afstelling en strategie te vinden.

Mercedes

Het Mercedes F1 Team leunde in 2022 op Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne als test- en reserverijders. Het tweetal gaat in 2023 elders aan de slag. De Vries wordt fulltime coureur bij AlphaTauri na zijn sterke invalbeurt in de Grand Prix van Italië. Vandoorne wordt de vaste reserve van Aston Martin. Mick Schumacher wordt genoemd als opvolger na zijn gedwongen vertrek bij Haas.

Nyck de Vries in de Mercedes W13. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine

Achter de schermen werd toptalent Oscar Piastri door Alpine in de voorbije jaren klaargestoomd voor een toekomst als vaste coureur. De Australiër zag echter te weinig toekomst en besloot een contract met McLaren te tekenen. Jack Doohan wordt genoemd als de mogelijke reservecoureur voor komend jaar, maar dat is nog niet formeel bevestigd.

AlphaTauri

Door de nauwe banden met Red Bull Racing heeft AlphaTauri geen eigen reservecoureur in dienst. De kleine formatie uit Faenza kan een beroep doen op de pool van de grote broer. Talenten uit de Red Bull-opleiding krijgen ook bij AlphaTauri de gelegenheid om kilometers te maken.

Williams

Het legendarische team uit Grove had in 2022 Logan Sargeant achter de hand als testcoureur. De jonge Amerikaan wordt voor 2023 echter gepromoveerd naar het tweede racezitje naast Alexander Albon. Williams heeft geen eigen reservecoureur in dienst. In noodgevallen kon men de afgelopen jaren een beroep doen op de reserves van motorenpartner Mercedes. Of dat ook in 2023 het geval is, is nog niet bekend.

Haas

Bij Haas vervult Pietro Fittipaldi de afgelopen drie seizoenen de rol van reservecoureur. In Brazilië liet teambaas Guenther Steiner weten dat een vervolg van de samenwerking afhankelijk is van de raceplannen van Fittipaldi. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over verschaft.