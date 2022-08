Wie zijn de grootste kanshebbers op het tweede stoeltje bij Williams voor 2023?

Nicholas Latifi

Nicholas Latifi maakt zich op voor de rijdersparade. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

We trappen af met een coureur die nu al voor Williams rijdt: Nicholas Latifi. Laten we er niet omheen draaien. De Canadees zit daar dankzij de centen van z'n pa en niet per se vanwege zijn talent. Tuurlijk, je moet tot op een bepaald niveau talent hebben om in een Formule 1-auto te mogen stappen, maar de vriendelijke Latifi wordt al sinds 2020 om zijn oren gereden door alles en iedereen. Eerst twee jaar door George Russell en nu door Alexander Albon. Hierbij moet wel gezegd worden dat 2021 niet eens zo dramatisch verliep. De geruchten gaan al even dat Williams in 2023 een andere coureur naast de Thai wil zetten in verband met tegenvallende prestaties van Latifi, maar hij blijft desondanks wel een kanshebber. Een ding werkt in het nadeel van de Canadees: sinds de komst van een Amerikaanse investeerder is Williams minder afhankelijk van zogenaamde pay drivers. Het blijft wel een team waar de portemonnee niet uitpuilt, maar het kan nu verder kijken en wellicht kiezen voor een eigen junior. Toch maakt Latifi nog wel kans op contractverlenging want: geld regeert.

Logan Sargeant

Williams-junior Logan Sargeant maakt een grote kans. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Logan Sargeant is een van de vier Williams-junioren. De Amerikaan werd vorig jaar oktober opgenomen in het opleidingsprogramma en rijdt dit jaar zijn eerste volledige Formule 2-seizoen. Sargeant bezet momenteel met 119 punten de derde stek in dat kampioenschap. Er staan nog acht wedstrijden op de F2-kalender en dus is de titel nog haalbaar. Toch is een plek in de top-vijf voldoende om eventueel de stap naar F1 te kunnen maken. Sargeant verzamelt daarmee genoeg punten voor een superlicentie, het rijbewijs voor F1. Naast zijn talent is de Amerikaan ook commercieel aantrekkelijk voor Williams, maar met name voor de Formule 1 zelf. De koningsklasse timmert qua populariteit hard aan de weg in de Verenigde Staten en kan daarbij een talentvolle Amerikaan goed gebruiken. Voor Williams is het perfect omdat de coureur uit de eigen pool komt. Lukt het Sargeant om de Formule 2-titel te pakken, dan wordt hij uitgesloten van die categorie en kan zijn werkgever eigenlijk niet meer om hem heen. Tijdens de Grand Prix van Amerika in Austin komend oktober, rijdt Sargeant in ieder geval de eerste vrije training voor eigen publiek.

Nyck de Vries

Mercedes-reservecoureur Nyck de Vries reed al wel in de FW44. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Een naam die al jaren in de paddock wordt genoemd, is de naam van Nyck de Vries. De Nederlander was ooit McLaren-junior, ging daar weg en voegde zich bij Mercedes. Hij werd Formule 2-kampioen en pakte afgelopen seizoen de Formule E-titel. In 2021 werd De Vries ook al in verband gebracht met een zitje bij Williams - uiteraard vanwege zijn connectie met Mercedes - maar verloor deze strijd toen van Albon. Er zijn ontzettend veel mensen die De Vries een F1-kans gunnen en vinden dat hij genoeg talent heeft. In Spanje nam hij plaats in de Williams tijdens de eerste oefensessie en datzelfde deed de man uit Sneek voor Mercedes in Frankrijk. Het Britse raceteam lijkt nu ook nog echt zijn laatste kans op een plekje in de koningsklasse. Aston Martin liet onlangs weten naar hem te kijken, maar haalde Fernando Alonso binnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat als er geen geschikt F1-project voor De Vries is, het Duitse merk hem waarschijnlijk moet laten gaan. Mocht dat gebeuren, dan verliest de Fries zijn belangrijkste F1-connectie. De heisa rondom Oscar Piastri maken zijn kansen bij Williams wel weer groter.

Oscar Piastri

Oscar Piastri maakt nog steeds kans op een Williams-stoeltje. Foto: Alpine

Dan komen we nu uit bij de coureur die al dagen het Formule 1-nieuws domineert: Oscar Piastri. De Australiër werd vier jaar geleden in het Alpine-opleidingsprogramma opgenomen en bulkt van het talent. Piastri werd in zijn eerste jaar in de Formule 3 en Formule 2 meteen kampioen. De regel is dan dat verdere deelname aan die klassen verboden is. Alpine had een probleem. Alonso en Esteban Ocon waren de vaste rijders en er was geen plek voor Piastri. De Australiër promoveerde naar een rol als officiële reservecoureur. Het Franse merk rekende erop dat Alonso zou aanblijven - Ocon lag al voor de lange termijn vast - en dus keek Alpine voor 2023 verder. Al snel kwamen de verhalen dat Piastri aan het team van Williams zou worden uitgeleend, met als doel ervaring op te doen.

Uiteindelijk ligt de toekomst van Piastri bij Alpine, toch? Nee. Alonso maakte verrassend bekend in 2023 over te stappen naar Aston Martin. Het leek erop dat Alpine Piastri niet bij Williams hoefde te stallen en het promoveren van de Australiër naar een vast Alpine-zitje een formaliteit zou worden. Die bevestiging kwam, maar daar ontstond een rel. Piastri liet weten niet voor Alpine te rijden in 2023. Naar verluidt heeft manager Mark Webber contact gelegd met McLaren, om daar Daniel Ricciardo te vervangen. Williams lijkt daardoor buiten beeld, maar aangezien niets bevestigd is vanuit McLaren, is Piastri nog steeds kanshebber om ploegmaat te worden van Albon.

Felipe Drugovich

Felipe Drugovich viert feest na zijn overwinning. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

De laatste in deze lijst is een naam die niet vaak genoemd wordt. Het gaat om Felipe Drugovich, de Braziliaanse coureur die momenteel het Formule 2-kampioenschap leidt. Drugovich rijdt in de opstapklasse voor het Nederlandse MP Motorsport en is niet gelinkt aan een F1-team. Hij is dus niet gebonden en kan gaan en staan waar 'ie wil. Drugovich is een coureur die bijna elk F2-weekend vrij consistent presteert en een voorsprong van 21 punten heeft opgebouwd naar de hoog ingeschaalde Alfa Romeo-protegé Theo Pourchaire. Hoewel hij sterk presteert, is een F2-titel geen garantie op een plek in de Formule 1. Maar in de koningsklasse weet je maar nooit, zeker niet als wat Braziliaanse partijen zich achter hem scharen om de jarenlange droogte van Brazilianen in F1 te beëindigen.

