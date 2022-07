Regerend Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries mocht vrijdag plaatsnemen in de Mercedes W13 van Lewis Hamilton voor de eerste training van de Franse Grand Prix. Hij kreeg deze kans vanwege de nieuwe regel die dit jaar is ingevoerd, die de teams verplicht om een rookie in te zetten tijdens twee vrijdagse F1-trainingen. De Vries liet een prima indruk achter met zijn eerste meters aan boord van de Mercedes F1-bolide van 2022 door de negende tijd te rijden. Hij was uiteindelijk een halve seconde langzamer dan George Russell in de andere Mercedes. Eerder dit jaar mocht De Vries in Barcelona al een training afwerken voor Williams, waarbij hij eveneens een goede indruk achterliet.

De vraag is echter hoe de toekomst van De Vries eruit ziet. Momenteel racet hij nog voor Mercedes in de Formule E, maar de Duitse fabrikant verlaat de elektrische klasse aan het einde van het seizoen. Daarnaast is hij als reservecoureur verbonden aan het F1-team van Mercedes, maar blijft dat ook zo als het programma in de Formule E ten einde komt? "Als we niet in staat zijn om hem van een interessant Formule 1-project te voorzien, dan moeten we hem in zekere zin laten gaan", zegt teambaas Toto Wolff over de toekomst van De Vries bij Mercedes. Mogelijk gaat dat ook gebeuren, want de Oostenrijker weet dat het niet makkelijk is om hem bij een ander team te stallen. "Ik kan hem niet echt helpen. We kunnen niet tegen andere teams zeggen dat ze naar hem moeten kijken, want dat zien zij dan als bemoeienissen en dat heeft vaak een averechts effect."

Na afloop van zijn training op Circuit Paul Ricard sprak De Vries zich ook even uit over zijn mogelijke kansen in de Formule 1. Daarbij gaf hij aan zich op zichzelf te richten, omdat hij alleen invloed heeft op zijn eigen presteren. "Je weet nooit wat de toekomst brengt", zei hij. Ook Wolff kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar wel vindt hij dat De Vries zijn Formule 1-droom niet per se moet opgeven. "Hij kijkt naar verschillende opties zoals sportscars en wellicht Formule E, maar je moet nooit opgeven en altijd blijven gaan voor de kans dat de deur naar de Formule 1 op een dag opengaat. Vandaag was heel goed."

