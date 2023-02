Williams: Verlies sponsorgeld Latifi minder ingrijpend dan gedacht

Nicholas Latifi was drie seizoenen als coureur actief bij Williams, maar zorgde ook voor een groot deel van het sponsorgeld. Bedrijven als Lavazza en Sofina speelden een belangrijke rol in het verblijf van de Canadees bij de formatie uit Grove. Williams presenteerde maandag op de thuisbasis de livery voor de nieuwe FW45, die later deze maand op de baan verschijnt. Williams onthulde bij die presentatie een deal met Gulf Oil. Het verlies van het sponsorgeld dat Latifi inbracht bij Williams werd door insiders als een behoorlijk verlies ingeschat.

Commercieel directeur James Bower van Williams ontkent dit. Hij stelt dat het team een solide commercieel plan heeft voor de toekomst. “Er is sprake van een bepaalde perceptie over de verloren inkomsten waar we recent te maken mee hebben gehad. Dat is de perceptie, maar de realiteit is iets anders”, zegt Bower. “We lanceren voor de start van het seizoen nog een aantal nieuwe samenwerkingen. Ik denk dat onze positie sterker is dan in de afgelopen jaren. We zijn ambitieus en agressief in de manier waarop we onszelf in de markt zetten, we investeren in het merk Williams. Dat Gulf daarbij is gekomen in het portfolio is fantastisch.”

Naast Gulf onthulde Williams maandag nog een aantal sponsoren waaronder het financiële servicebureau Stephens, het Amerikaanse biermerk Michelob Ultra en handelsbedrijf Purestream. Het team rekent dit seizoen op meer aandacht uit de Verenigde Staten dankzij de komst van F1-debutant Logan Sargeant. “We hebben een kantoor op Amerikaanse bodem, in New York. We hebben daar een team zitten dat zich bezighoudt met fan engagement, daarvoor hebben we iemand aangetrokken die bij de NFL werkte. Ook hebben we een aantal Amerikaanse specialisten op het gebied van sportmarketing vastgelegd. We investeren in activatie met fans tijdens de Amerikaanse races en daarbij zetten we onze belangrijke kopstukken in. Dat komt allemaal samen met Logan, met Jamie Chadwick die meedoet in Indy NXT. Dat helpt ons om commercieel te groeien.”