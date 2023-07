Latifi doorbreekt radiostilte: Canadees gaat studeren

Na twee seizoenen hield de Formule 1-carrière van Nicholas Latifi vorig seizoen op. Met in totaal negen punten in twee jaar besloot Williams niet verder te gaan met de Canadese coureur en geen ander team nam de 28-jarige coureur in dienst. Sinds het vertrek was het stil rondom Latifi. Via Twitter laat de voormalig F1-coureur weten wat zijn toekomstplannen zijn.

De Canadees meldt in het bericht op het sociale medium dat hij vroeg wist dat in 2023 niet meer geracet ging worden: "Het voelde raar om een andere routine te hebben dan ik de helft van mijn leven had. Wetende dat ik niet meer achter het stuur van een raceauto ging zitten, ging ik natuurlijk denken wat ik wilde gaan doen, of het nu binnen de autosport was of iets compleet anders."

Latifi heeft ontdekt dat zijn passie ergens anders is gaan liggen: "Toen ik opgroeide, had ik altijd al veel interesse in de zakenwereld. Ik zei altijd dat ik dat wilde gaan studeren aan de universiteit als ik niet het pad van de racerij op ging. Met dat in gedachten, en het idee dat ik pauze wilde nemen van de racewereld, heb ik besloten een MBA-graad te willen halen en me te focussen op iets dat de volgende levensfase zal vormen."

Geen definitief afscheid

In de slotwoorden van zijn verklaring geeft Latifi aan dat een terugkeer in de autosport zeker niet uitgesloten is: "Racen was mijn leven vanaf mijn dertiende jaar en het is nog iets waar ik extreem gepassioneerd over ben. Ik heb dit seizoen nog geen F1-race gemist! Desondanks voelde het dit jaar als het moment om iets anders te onderzoeken en het najagen van andere dingen in het leven."