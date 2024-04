De openingsfase van het Formule 1-seizoen 2024 is met recht tumultueus verlopen voor Williams. Het Britse team kreeg veel kritiek te verduren, omdat de renstal in de eerste races van deze jaargang nog niet over een reservechassis beschikt. Het derde chassis zou pas in Miami beschikbaar moeten zijn, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat meerdere teams zonder een reservechassis de eerste Grands Prix hebben afgewerkt. Zo heeft teambaas Bruno Famin uit de doeken gedaan dat Alpine ook pas in China beschikt over het derde exemplaar. Bij Williams is het gebrek aan een reservechassis alleen pijnlijk aan de oppervlakte gekomen. Zo moest Logan Sargeant de Australische Grand Prix laten schieten na een stevige crash van Alexander Albon en nadat de Amerikaan zijn eigen auto moest afgeven.

Ook nadien heeft Williams nog flinke schadeposten moeten noteren. Zo crashte Sargeant stevig tijdens de eerste vrije training in Japan en werd Albon op zondag meegenomen in de malaise door RB-coureur Daniel Ricciardo. Ondanks dat Williams in de voorbije weken alle zeilen heeft bijgezet en dat beide coureurs nu (weer) over de nieuwe voorvleugel beschikken - en Albon ook over een nieuwe fairing bij de halo - zijn de zorgen over reserveonderdelen nog niet verleden tijd. Desalniettemin mag het volgens Albon geen enkele invloed hebben op hoe beide Williams-coureurs de races benaderen.

"Bij het racen denk ik er om eerlijk te zijn niet aan", laat Alexander Albon op het Shanghai International Circuit weten. "Natuurlijk bestaat het probleem nog, maar als het gebrek aan reserveonderdelen in je hoofd kruipt, dan kun je beter thuisblijven. Je moet een raceweekend gewoon benaderen zoals altijd en de aanpak niet veranderen. Om de limiet te kunnen vinden, zul je die toch eerst moeten opzoeken. Dat laatste geldt ook bij het vinden van een goede balans in de auto", duidt Albon op de zoektocht naar een goede afstelling. "In dat opzicht moet je het brein uitschakelen en gewoon racen zoals altijd."

Buitenkansje voor Williams in China?

Albon is voorafgaand aan het sprintweekend vol lof voor de inspanningen die Williams heeft verricht, niet alleen om beide auto's op te lappen, maar ook om de updates (weer) op beide bolides te krijgen. "Ze hebben een geweldige inzet getoond. Door alle crashes liepen we natuurlijk achter de feiten aan en het is geen geheim dat we ook voor die crashes al achter de feiten aan liepen. In dat opzicht hebben de mensen in de fabriek geweldig werk geleverd. We moeten erop vertrouwen dat de werknemers in Grove de dingen steeds maar voor elkaar krijgen, en dat blijkt continu te lukken. Zeker voor zo'n sprintweekend is dat belangrijk. Het format kan onverwachte kansen bieden en dan moet je zo goed mogelijk voorbereid zijn. Races zoals die van dit weekend, met veel vraagtekens, kunnen ons team buitenkansjes bieden."