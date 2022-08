Leclerc: Strijd met Verstappen wordt feller bij kleiner verschil

Niet eerder streden Max Verstappen en Charles Leclerc samen om het kampioenschap in de Formule 1, maar de flinke progressie van Ferrari heeft ervoor gezorgd dat dit in 2022 eindelijk eens gebeurt. Toch is het voor de twee coureurs niet vreemd om het tegen elkaar op te nemen. Dat deden ze ruim tien jaar geleden al, toen ze allebei nog in de karts reden. Toen was er zo nu en dan sprake van een bittere rivaliteit, die misschien wel het beste geïllustreerd wordt in een video na een kartrace in 2012 waarin zij elkaar uitschakelden. Verstappen is zwaar gefrustreerd met de manier waarop Leclerc hem probeerde in te halen, waarna de Monegask verklaart dat het "slechts een incident" was.

Tegenwoordig is de relatie tussen Verstappen en Leclerc een stuk beter, zo benadrukt laatstgenoemde in gesprek met BBC. "Max en ikzelf waren extreem agressief en daarom eindigde het meestal ook verkeerd. Toen we jonger waren, was het veel rommeliger en natuurlijk waren we toen nog kinderen. Maar de relatie is nu veel beter en er is veel respect", legt hij uit. Hoewel ze allebei tegenwoordig een stuk rustiger ogen, sluit Leclerc niet uit dat de onderlinge strijd dit jaar nog een stuk heviger gaat worden. Hij wijst daarvoor naar de strijd die Verstappen vorig jaar leverde met Lewis Hamilton om de wereldtitel. Door de kleine marges ging het toentertijd hard tegen hard.

"Het hangt af van de situatie, de persoon met wie je strijdt en je tegenstander. Hoe ver is hij bereid om te gaan?", zegt Leclerc. "Het is dit jaar zo geweest dat ik een grote voorsprong had in het kampioenschap en dan ben je niet bereid om deze risico's te nemen. Of hij had een grote voorsprong in de titelstrijd en dan is hij niet bereid om het risico te nemen. Of ik ben niet bereid om het risico te nemen, omdat ik punten moet goedmaken. Ik denk dus dat het kampioenschap vorig jaar veel vatbaarder was voor dit soort dingen, doordat het tot het einde zo spannend was. Ik had verwacht dat het bij ons ook veel meer op die manier zou gaan als het kampioenschap tegen het einde extreem close is. Als het dan nog niet voorbij is, dan zien we dat eind dit jaar mogelijk nog."

