Nicholas Latifi werkte in Abu Dhabi zijn (voorlopig) laatste Formule 1 Grand Prix af, nadat Williams de keuze maakte om de Canadees in 2023 te vervangen door Logan Sargeant. Latifi reed drie jaar in dienst van het Britse team en scoorde negen punten. Afgelopen seizoen had hij de grootste moeite om de snelheid van teamgenoot Alexander Albon te matchen. In Japan stelde Latifi wel twee punten veilig door als negende te finishen. In de resterende vier races werd het niet veel beter dan een zestiende plaats. De beslissing van Williams nam uiteindelijk wat druk weg bij Latifi, maar hij is er niet minder gefrustreerd door.

"Er komt natuurlijk nog een extra aspect om de hoek kijken op het moment dat je voor je plekje vecht", zegt Latifi. "Zelfs toen er duidelijkheid kwam, voelde ik nog frustratie en teleurstelling. Ondanks alles wilde ik goed blijven presteren en elke kwalificatie en race zo sterk mogelijk afsluiten. Het was niet zo, omdat ik duidelijkheid had, dat het me allemaal niet meer uitmaakte. Ik had in zekere zin niets te verliezen. Toch waren er nog veel frustraties in de laatste zes races."

Latifi had begin 2022 moeite met de FW44. Ondanks een chassiswissel halverwege het seizoen, bleef zijn vorm achter. De Canadees zei in de zomer dat Williams hem moest beoordelen na het wijzigen van het chassis, dat in Groot-Brittannië gebeurde. Kort voor de Grand Prix van Singapore liet Williams weten niet verder te willen met Latifi. Zijn tijd in F1 is naar eigen zeggen karaktervormend geweest. Hij is dankbaar voor de kansen die hij kreeg. "Veel coureurs zouden een moord doen voor één race", vervolgt hij. "Ik heb drie seizoenen in de Formule 1 mogen rijden. Het is niet altijd makkelijk geweest. Ik vertrek met het gevoel dat ik meer had willen bereiken. Ik was graag gebleven om mezelf en het team te verbeteren. Dat is niet gelukt. Het is nu tijd om me op het volgende hoofdstuk te richten."

De plannen van Latifi voor 2023 zijn nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat de Canadees naar het IndyCar-kampioenschap kijkt.