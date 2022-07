Wie rijdt volgend F1-seizoen bij Williams? De uitdaging is groot

In de wandelgangen van de Formule 1 wordt gefluisterd dat Alpine-junior Oscar Piastri volgend jaar wordt uitgeleend aan Williams als vervanger van Nicholas Latifi. Dat team zit echter met kopzorgen, want Williams-protegé Logan Sargeant doet momenteel uitstekende zaken in de Formule 2. In Groot-Brittannië en Oostenrijk won de Amerikaan races en in Baku kwam hij als tweede over de finish. Zijn momentum verloor hij door een frustrerend weekend in Frankrijk, nadat hij zijn tweede pole van het F2-seizoen behaalde. Toch staat Sargeant nog derde in het kampioenschap, 55 punten achter de leider Felipe Drugovich. Mocht de F2-coureur alsnog de titel toch nog winnen, dan is een deelname aan die klasse in 2023 uitgesloten en moet Williams voor hem op zoek naar een nieuwe rol.

"Dat gaat ons wel wat hoofdpijn bezorgen, al heb ik wel voor hetere vuren gestaan", zegt Capito over de situatie, die daarna lovend verdergaat over Sargeant. "Wij zijn onder de indruk. Het is zijn eerste jaar in de Formule 2 en hebben hem geen druk opgelegd. Hij krijgt tijd om zich te ontwikkelen. Het is indrukwekkend hoe snel hij de auto onder de knie heeft gekregen, hoe hij met de banden omgaat en welke resultaten hij heeft behaald. De manier waarop hij pole pakte in Frankrijk was echt imposant. In de toekomst rijdt hij Formule 1, daar ben ik van overtuigd." De Williams-teambaas benadrukt wel dat het nog te vroeg is om plannen te maken voor Sargeant. "Hij heeft bijvoorbeeld punten voor zijn superlicentie nodig. Daarvoor moet hij in de top-vijf van het kampioenschap eindigen. Op dit moment ziet dat er goed uit. Het kan echter vrij rap de andere kant opgaan. Het is lastig om zo vroeg al een beslissing te nemen over een coureur, wiens seizoen nog lang niet voorbij is. Dat is natuurlijk onderdeel van de besluitvorming."

In Spanje dit jaar kreeg Nyck de Vries als rookie de kans de FW44 aan de tand te voelen en dus heeft Williams nog één verplicht plekje in te vullen. De kans dat Sargeant deze krijgt is groot. Capito geeft aan dat de Amerikaan dit verdient. "Dat is wel duidelijk. We hebben het nog niet aangekondigd, aangezien meerdere junioren goede prestaties leveren. Logan won echter twee races en pakte pole in Frankrijk, ik denk dat hij het verdient om in de auto te stappen." De Duitser geeft ook aan dat Williams voor 2023 bereid is om een rijder van een ander team in bruikleen te nemen, maar alleen als dat de beste optie is. "Als dat het geval is, dan overwegen we het. Voelt het niet goed, dan kijken we naar een betere oplossing en gaan we daarvoor. Wij hebben in ieder geval een aantal opties waar we over nadenken. Uiteindelijk gaan we voor datgene dat ons team helpt. Het is echter nog te vroeg om in detail te treden, want we zijn er nog niet."