Piastri reageert op bevestiging: "Ik rij volgend jaar niet bij Alpine"

Dinsdagavond iets na 18.00 uur Nederlandse tijd verscheen een persbericht van Alpine in de mailbox. In dat bericht stond de mededeling dat Oscar Piastri volgend Formule 1-seizoen naast Esteban Ocon zal gaan plaatsnemen. Het zou voor de Australiër zijn Formule 1-debuut betekenen bij het team dat hem vier jaar geleden als junior in het opleidingsprogramma plaatste. Toch waren er vraagtekens na de bevestiging van Alpine. Vanwege het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin in 2023 leek het promoveren van Piastri een formaliteit, maar dat bleek in de afgelopen dagen toch niet het geval. Naar verluidt zou Piastri's manager Mark Webber een deal proberen te sluiten met McLaren om daar de tegenvallende Daniel Ricciardo te vervangen. Diens positie bij McLaren staat op losse schroeven, ondanks dat hij zelf onlangs bevestigde zijn contract tot eind 2023 uit te dienen.

Piastri heeft inmiddels gereageerd op de bekendmaking van zijn promotie en stelt niet voor Alpine te rijden in 2023. "Ik heb begrepen dat Alpine F1, zonder mijn toestemming, eind deze middag een persbericht heeft verstuurd waarin staat dat ik volgend jaar voor hen zal rijden. Dit is onjuist. Ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Ik zal volgend jaar niet meer voor Alpine rijden", zo laat Oscar Piastri weten via zijn social media-kanalen.

Het ontbreken van een reactie van Piastri in het door Alpine gebrachte persbericht en de timing daarvan zijn uiterst opvallend. Het suggereert dat Alpine de aankondiging deed als waarschuwing aan anderen dat ze een eventuele juridische strijd tegemoet kunnen zien. McLaren heeft nog geen commentaar gegeven, terwijl Alpine nog niet gereageerd heeft op de verklaring van Piastri.

Eerder op de dinsdag zei teambaas Otmar Szafnauer dat Alpine een geldig contract heeft met Piastri en de Australiër voor het volgende Formule 1-seizoen kan oproepen. Volgens de Roemeen hebben beide partijen zich netjes aan hun verplichtingen gehouden. Dit hield onder andere een testprogramma van 5.000 kilometer in met de Alpine F1-auto van vorig jaar. De verplichtingen lopen volgens de chef door tot en met 2023, met een optie tot eind 2024.