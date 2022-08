Ricciardo gebruikt zomerstop om weer hongerig te worden

Daniel Ricciardo heeft een aantal lastige maanden achter de rug. Al vanaf de start van het F1-seizoen rijdt de Australiër in de schaduw van teamgenoot Lando Norris. Ricciardo heeft nu 19 punten achter zijn naam staan, terwijl zijn Britse teamgenoot op 76 stuks staat. De toekomst van Ricciardo bij het F1-team staat onder druk door de tegenvallende performance, daarnaast helpt ook de interesse in zijn landgenoot Oscar Piastri niet mee. De afgelopen dagen is bekend geworden dat Piastri en McLaren op weg zijn naar een deal voor in ieder geval 2023. Dit betekent dat de lange termijn van Ricciardo bij zijn huidige werkgever op losse schroeven staat.

Ricciardo hoopt in de zomerstop zijn hoofd leeg te kunnen maken en in een sterkere vorm terug te keren naar de Grands Prix in Spa, Zandvoort en Monza. "Om eerlijk te zijn geven dergelijke periodes me altijd een natuurlijke reset", zei de Australiër na de Grand Prix van Hongarije. "Na ongeveer tien tot veertien dagen in de zomerstop, is de vakantie vaak weer uit mijn systeem en komt de honger naar racen weer terug. Dit is hoe het normaal gesproken werkt bij mij. Ik ga dus eerst lekker op pad met vrienden, drink wat biertjes en heb plezier. Daarna kom ik op een punt dat ik me niet schuldig voel, maar juist denk om er weer voor te gaan. Dat is een natuurlijke switch die ongeveer na veertien dagen komt. Het is een beetje vergelijkbaar met vorig seizoen. Toen kwam ik de tweede seizoenshelft ook met een knaller binnen en daarna begon het balletje te rollen. De triple-header is wel intens. Ik wil met bepaalde krachtige intenties verdergaan. Dat is het plan, al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan."

Na een moeizame eerste seizoenshelft concludeert Ricciardo dat de MCL36 lastiger is dan de vorige F1-wagens waar de coureur in geracet heeft. "Ik herinner me dat ik een stint van twintig rondjes reed en de hele tijd binnen drie tienden van de rondetijden kon blijven. Ik had volledig de controle. Dit jaar is dat verschil voor mijn gevoel veel groter. Dat geldt voor mij en misschien ook wel voor de rest van het veld. Het zou voor mij een verrassing zijn als iemand binnen een of twee tienden kan blijven. Ik denk dat dit tegenwoordig veel lastiger is om te doen." Op de vraag of Ricciardo de auto al onder knie heeft, antwoordt hij. "Sommige rondjes kan ik goed samenbrengen. Daar ben ik dan content over. Een paar rondjes later zak ik vier tienden terug en baal daar dan van. Het is niet zo simpel allemaal. Er moeten een paar hordes genomen worden, dat maakt het lastig. Wanneer het op het scherp van de snede is of wanneer er meer variabelen zijn, dan wordt het allemaal moeilijker."

