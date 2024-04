Aston Martin F1 baalt van straffen in China: "Super inconsistent"

Tijdens het Formule 1-weekend in China kregen beide coureurs van Aston Martin Racing een straf. Fernando Alonso kreeg in de sprintrace tien seconden aan de broek nadat hij in het gevecht met Carlos Sainz over de schreef ging volgens de stewards, Lance Stroll kreeg een dag later dezelfde straf na zijn botsing met Daniel Ricciardo in de Grand Prix. Aston-teambaas Mike Krack is het met beide straffen niet eens en noemt de beslissingen inconsistent. Hij haalt daarbij het incident tussen George Russell en Fernando Alonso aan. "Daar kreeg de auto die vooraan reed straf, nu [in China] degene die achterop reed", verzucht de Luxemburger.

Volgens Krack is dat slechts een van de voorbeelden waarin zijn team benadeeld werd. "Lance werd in Bahrein door Nico [Hülkenberg] in de openingsronde in de rondte getikt waarna hij zich door het veld moest vechten, maar daar kreeg de veroorzaker weer geen straf. Dat was weer super inconsistent. Dat gevoel hou ik er aan over", aldus de topman. "Het is heel erg frustrerend."

Krack laat na een vraag van Motorsport.com weten dat zijn coureurs ook het idee hebben dat zij harder afgestraft worden dan de rest van het veld. "We hebben over het algemeen meer gesprekken gevoerd over de manier van racen en er wordt volgens ons harder gestraft. Maar volgens mij willen we actie in de sprintraces, en dat kregen we nu! Volgens mij was het een fantastisch gevecht, ondanks dat wij daar niet heel goed uitkwamen", vertelt de teambaas, die daarmee doelt op de uitvalbeurt van Alonso tijdens de sprintrace in China. "In de race zagen we iemand die in bocht zes van de baan werd geduwd en twee Ferrari's die elkaar geen ruimte geven en dat werd niet afgestraft. Fernando deed hetzelfde, direct tien seconden straf."

"We moesten na de Grand Prix weer uren wachten op de stewards. Het voelt gewoon niet eerlijk. Misschien als we er over een paar dagen weer over hebben dat we het dan anders zien", vervolgt Krack, die maar een manier kan verzinnen waarop het allemaal eerlijker wordt. "Het beste is om de snelste auto te hebben en dat je dan wegrijdt. We zien dat bij Max [Verstappen], hij heeft heel weinig straffen. Wij moeten daar dan maar zelf voor zorgen."

Video: Het incident waar Stroll straf voor kreeg