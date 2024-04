Een opmerkelijk moment tijdens de Formule 1 Grand Prix van China. Aston Martin-coureur Lance Stroll gleed achterin bij Daniel Ricciardo toen het veld weer in gang werd getrokken na een safety car. Ricciardo viel uit en ook Oscar Piastri liep door de botsing schade aan de achterkant van zijn McLaren op. De stewards kwamen tot de conclusie dat Stroll de veroorzaker was van de crash en de Canadees kreeg tien seconden straf. Teambaas Mike Krack laat na een vraag van Motorsport.com weten niets van die beslissing te begrijpen. "Ze hebben dat heel snel besloten, zonder iets te begrijpen. Ik denk dat dit een heel, heel zware beslissing was", verklaart de Luxemburger.

Volgens Krack is het niet realistisch om de schuld in de schoenen van Stroll te schuiven. "Het was een kettingreactie. Fernando [Alonso] en de auto achter zich verremden zich, wat de rest van het veld niet had verwacht. Ik had graag gewild dat hier wat langer over was nagedacht", aldus de teambaas. Krack heeft nog geprobeerd om de FIA op andere gedachten te brengen, maar dat mocht niet baten. "De beslissing was dat Lance de schuldige was. Hij kreeg tien seconden straf, naast de vleugelschade."

Ricciardo was in ieder geval duidelijk: hij zag dat Stroll simpelweg niet oplette tijdens het moment. Krack denkt niet dat dat het geval is. "Deze dingen worden vooraan het veld gecreëerd. Je kan altijd roepen dat je voorzichtiger moet zijn, maar als hij te voorzichtig was en plekken verloor, dan vraagt men zich af of hij in slaap was gesukkeld", aldus de Aston Martin-man. "Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal op verschillende banen."

Een van de momenten die Krack bedoelt, is de crash in Mugello tijdens de GP van Toscane in 2020. "Daar waren veel auto's bij betrokken", herinnert hij zich. "Er gebeuren altijd spectaculaire dingen bij de safety car-herstarts. Dit soort dingen gebeuren elk jaar en dat blijft ook de komende jaren zo."

Video: De opmerkelijke crash van Stroll, Ricciardo en Piastri