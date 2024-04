Ricciardo woest na reactie Stroll op incident: "Mijn bloed kookt"

De Grand Prix van China verliep goed voor Daniel Ricciardo, totdat een bizar moment bij de herstart tot zijn uitvalbeurt zou leiden. In bocht 14 was er een opstopping waarbij iedereen op de rem trapte. Dat deed Lance Stroll te laat, waardoor hij vol tegen de RB van Ricciardo knalde en de achterkant even de lucht in tilde. Het leverde Stroll een tijdstraf van tien seconden op, maar zelf vindt hij niet dat hij veel fout deed. "Het was een harmonica-effect", legt hij uit na een vraag van Motorsport.com. "Iemand uit de voorste groep remde, ik weet niet wie. Toen stopte iedereen. De auto voor me ging van zestig naar nul, dus het was echt een dom incident."

Op de boordradio maakte Stroll duidelijk dat hij de tijdstraf van tien seconden die hij kreeg voor dat incident, 'belachelijk' vond. "Dat is alleen maar omdat ik hem raakte, maar iemand daarvoor trapte op de rem en veroorzaakte het harmonica-effect. Ik weet niet wie. Ik kreeg een straf voor de uitkomst ervan, dat ik Ricciardo raakte. Maar het is niet dat het allemaal normaal verliep en ik vol tegen hem aan knalde. Maar er was sprake van een harmonica-effect en ik zou graag zien dat de stewards daar iets meer rekening mee houden."

Stroll zou in een andere reactie met de vinger naar Ricciardo hebben gewezen, aangezien de Australiër vervolgens in gesprek met onder meer Motorsport.com losging over diens reactie op het incident. "Ik begon wat af te koelen, maar toen kreeg ik te horen wat Lance van het incident vond", trapt de RB F1-coureur af. "Blijkbaar ben ik een idioot en is het mijn fout. Mijn bloed kookte, want het was heel duidelijk [zijn schuld] en het gebeurde achter de safety car. Het enige wat je moet doen is naar de auto voor je kijken. We kunnen niet voorspellen wat de leider gaat doen, we kunnen niet anticiperen dat we in bocht 14 op het gas gaan. De race begint pas bij de safety car-lijn. Ik doe mijn best om me in te houden, maar fuck die gozer", laat hij duidelijk blijken niet blij te zijn dat Stroll de schuld niet op zich wilde nemen. "En dan ben ik nog aardig ook!"

Hij wilde verder niet te veel woorden vuilmaken aan de houding van Stroll in deze kwestie, maar vervolgde zijn verhaal nog wel. "Misschien dat hij over een uur, wanneer hij het gezien heeft, de schuld op zich neemt. Maar als hij dat niet doet, dan kan ik hem niet helpen, noch iemand anders. Het is zo frustrerend. Race-incidenten kunnen gebeuren, maar achter de safety car zou zoiets nooit mogen gebeuren. Wat mijn bloed ook deed koken, was dat je op de onboard kon zien dat hij naar rechts kijkt voor de apex van bocht 14 en niet eens naar mij keek. En als hij dan weer kijkt, zit hij tegen me aan. Ik weet niet wat hij aan het doen is en waar hij met zijn gedachten zit, maar het enige wat hij in die situatie moet doen is op mij letten en dat deed hij duidelijk niet. Laten we afwachten wat hij in de media zegt, maar als hij naar mij wijst, zal ik wel meer zeggen."

Niet zomaar een ongeluk

Zelf had Ricciardo door dat de coureurs die voor hem reden op de rem trapten. Het is volgens hem zaak voor de coureurs om scherp te blijven bij zo'n herstart en dicht achter de voorganger te rijden. "Maar je moet hem niet raken, of wel dan? We zaten bij elkaar in de haarspeldbocht, oké. Maar het is niet dat hij mij licht aanraakt en een lekke band geeft, hij dook gewoon onder mijn auto door. Hij raakte me op zo'n hoge snelheid, dat valt niet te ontkennen... Het is geen ongeluk waar hij me aantikte, hij zat onder mij."

De schade aan de VCARB 01 als gevolg van dat incident was te groot om door te gaan. Hij verloor veel terrein en kreeg van zijn team de opdracht om de auto in de garage te parkeren. "We reden wat door na dat incident voor de tweede herstart en toen voelde ik al dat het slecht zou gaan. We hebben het bij die tweede herstart geprobeerd, maar ik wist diep van binnen dat we waarschijnlijk zouden uitvallen", besluit Ricciardo.