Horner: "Wat Max Verstappen nu laat zien in F1, is bijna bovenmenselijk"

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben in China de vierde overwinning van het Formule 1-seizoen 2024 gegrepen. Het is voor de formatie uit Milton Keynes een nieuw succes na diens allereerste F1-zege op hetzelfde circuit vijftien jaar geleden. Verstappen heeft op zijn beurt de helft van alle Grands Prix gewonnen die er zijn verreden sinds het vorige bezoekje van de Formule 1 aan China in 2019. Het onderstreept de dominantie van de Nederlander, waar teambaas Christian Horner enkel zijn petje voor af kan nemen. "Max heeft dit hele weekend een geweldige vorm laten zien, al moet ik zeggen dat het hele team uitzonderlijk goed is geweest. Om de sprint te winnen, de volledige eerste startrij voor de hoofdrace te pakken en één en drie te finishen in de race, is fantastisch. Ik denk dat we met Checo een beetje pech hebben gehad met de safety car, maar dat hoort erbij. Max is op dit moment van een andere planeet."

Gevraagd waar de drievoudig wereldkampioen precies het verschil maakt, ook ten opzichte van zijn eigen teamgenoot, vervolgt Horner: "Dat verschilt heel erg van circuit tot circuit, maar hij is momenteel gewoon één met de auto. Hij heeft een ongelooflijk goed gevoel voor onze auto, voor de grip, de omstandigheden en hij heeft natuurlijk ook heel veel zelfvertrouwen. Het draait tegenwoordig ook erg om het omgaan met de banden, weten wanneer je precies moet pushen en wanneer je de banden moet sparen. Hij heeft een geweldig brein om de races te lezen, het is bijna bovenmenselijk waar hij momenteel toe in staat is", komt Horner in gesprek met Sky Sports F1 loftuitingen tekort. "Het is in ieder geval een genot om met hem te werken en om ernaar te kijken. Max is geschiedenis aan het schrijven."

Slachtoffer van de safety car? Horner verdedigt Pérez

Om het feest helemaal compleet te maken, had Red Bull gezien de overmacht eigenlijk het resultaat van 2009 moeten evenaren: een één-tweetje. Sergio Pérez slaagde er echter niet in om Lando Norris in de slotfase nog moeilijkheden te bezorgen. Het zegt veel over de talentvolle McLaren-coureur, al wijst Horner ook naar de safety car-fases in China. "We gingen deze race in met het idee om voor een agressieve tweestopper te kiezen. De timing van de safety cars had eigenlijk niet slechter kunnen zijn, zeker niet voor Checo. Daardoor werd onze strategie gelijk aan die van McLaren en Ferrari, en daardoor verloor Checo bij zijn stop plekken aan Leclerc en Norris. Het duurde best lang voordat hij Charles kon pakken en daarmee heeft hij waarschijnlijk veel van zijn banden gevraagd. Toen hij Charles eenmaal voorbij was, waren zijn banden al niet meer in een geweldige staat om nog op Lando te kunnen jagen, waarvan ik ook moet zeggen dat hij vandaag echt een geweldig tempo te pakken had."

Toch rekent Horner Pérez niet af op het mislopen van de tweede plek in Shanghai. "Al met al is het weer een goed weekend geweest van Checo, zeker met een dubbel podium. Hij focust zich nu minder op het verslaan van Max en ook minder wat ze aan de andere kant van de garage allemaal doen, hij is meer relaxed. Die veranderingen in zijn eigen mindset en aanpak maken dat het dit jaar beter gaat."

Video: Alle hoogtepunten van de Formule 1 Grand Prix van China