Het silly season is uitgedraaid op een behoorlijk schaakspel. De eerste zet is voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix gedaan door Sebastian Vettel en het spel bleek pas echt op de wagen toen Fernando Alonso maandagochtend aankondigde hem op te volgen bij Aston Martin. De Spanjaard verbaasde vriend en vijand met die move en – niet onbelangrijk – ook zijn huidige werkgever. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer was zondagavond immers nog in de veronderstelling dat Alonso zou blijven en bleek dus onaangenaam verrast toen hij maandagochtend exact het tegenovergestelde las in het persbericht van Aston Martin.

Een vooropgezet plan met deal als reservecoureur?

Er leek toen nog altijd geen man overboord, aangezien de Franse equipe de opvolging al in huis had met Oscar Piastri. Het Australische toptalent wist net als George Russell en Charles Leclerc de F2-titel in zijn debuutjaar te pakken en dus leek promotie een no-brainer. Alpine dacht er ook zo over met het bekende persbericht tot gevolg, al weten we inmiddels beter. Piastri reageerde als door een adder gebeten met de woorden dat hij niets had getekend en – nog stelliger – dat hij volgend jaar niet voor Alpine zal rijden. De 21-jarige coureur gooit de deur naar Alpine daarmee tamelijk hard dicht en zou aardig zeker van zijn zaak moeten zijn, om aan het eind van de rit niet met lege handen te staan.

Inmiddels begint duidelijk te worden welk spel er achter de schermen wordt gespeeld. Zo blijkt uit informatie van deze website dat McLaren Piastri in eerste instantie de volgende deal heeft voorgelegd: een contract dat hem als reservecoureur aan het team bindt in 2023 en een gegarandeerd racezitje biedt in 2024. Het klinkt vreemd aangezien Piastri onder meer een racestoeltje bij Williams heeft afgewezen, maar hier zou een plan achter zitten. Het doel van McLaren is namelijk helemaal niet om hem in 2023 langs de zijlijn te hebben, maar om Ricciardo weg te werken en Piastri zijn plaats te laten innemen.

Ricciardo vroegtijdig wegwerken?

Bronnen bevestigen namelijk dat Ricciardo inmiddels is verteld dat McLaren graag van hem af wil aan het eind van dit jaar. Daar zijn zoals Zak Brown eerder heeft aangegeven ook clausules voor, al gaat het vroegtijdig beëindigen van dit contract niet zonder slag of stoot. Zo moet McLaren hem een significant bedrag uitbetalen en moet er ook een oplossing voor de man uit Perth worden gezocht. Vanuit McLaren was een zijstap naar de Formule E-tak van het team de makkelijkste optie, maar naar verluidt heeft Ricciardo geen oren naar de elektrische raceklasse en wil hij in de Formule 1 blijven.

Vervolgvraag luidt natuurlijk waar Ricciardo terechtkan. Haas is afhankelijk van de stoelendans genoemd, maar de meest voor de hand liggende optie is Alpine. Dat team neemt Ricciardo nog altijd niet in dank af dat hij Renault heeft ingeruild voor McLaren, maar heeft wellicht niet veel andere keus. De Franse brigade is immers tot op zekere hoogte schaakmat gezet. Zo is Alonso weg voor 2023 en ook Piastri is weg als zijn contract als McLaren-reservecoureur voor 2023 rechtsgeldig blijkt. In dat geval heeft McLaren het slim gespeeld: door Piastri in een andere rol te strikken, is hij in ieder geval uit handen van Alpine – waardoor dat team weinig opties over heeft. Als het team van Szafnauer daadwerkelijk voor Ricciardo kiest, dan lost het ongewild ook het probleem van McLaren op. Dan is er immers een F1-zitje vrij en kan Piastri zou doorschuiven: McLaren blij en Piastri blij.

Een cruciale vraag is nog wel of er juridische addertjes onder het gras zitten. Alhoewel de deadline van 31 juli in het Alpine-contract volgens ingewijden niet helemaal lijkt te kloppen, zat er wel degelijk een optie in de 2022-verbintenis van Piastri die door Alpine moest worden gelicht. Volgens McLaren is dit niet tijdig gebeurd, waardoor Piastri een free agent zou zijn en zonder verplichtingen aan Alpine door een ander team kan worden gestrikt. Alpine zegt echter nog altijd het volste vertrouwen te hebben in de eigen positie, waardoor het Franse team nog niet definitief heeft toegegeven. Dit verklaart overigens ook waarom er formeel nog geen aankondigingen zijn.

