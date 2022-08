Fernando Alonso verrast en stapt over naar Aston Martin F1 Team

Het nieuws dat Fernando Alonso na dit seizoen naar Aston Martin vertrekt, komt als een grote verrassing. De 41-jarige Spanjaard gaf in Hongarije nog aan dat een langer verblijf bij Alpine zijn prioriteit had. De onderhandelingen over een nieuw contract hoefden volgens hem niet lang te duren. Hij merkte daarbij echter wel op dat “alle teams een optie zijn zolang ze niet twee rijders hebben bevestigd” en dat “er nog niet is gesproken en alles dus nog mogelijk is”.

Dat laatste is gebleken, want maandag is bekend geworden dat Alonso na dit seizoen bij Aston Martin het stoeltje overneemt van Sebastian Vettel, die afgelopen donderdag aankondigde aan zijn laatste jaar in de koningsklasse bezig te zijn. Het vertrek van de Duitser leek de Britse renstal in een lastig parket te brengen, doordat alle grote namen op de grid al onder pannen leken voor 2023. Dat terwijl de opvolger van Vettel - eigenaar Lawrence Stroll een klein beetje kennende - wel aan een aantal hoge eisen leek te moeten voldoen. Zo zou de voorkeur onherroepelijk uitgaan naar een coureur die op zijn minst al had laten zien races te kunnen winnen in de Formule 1 en het liefst ook al één of meer kampioenschappen op zijn naam had staan, een rijder met wie Aston Martin ook marketingtechnisch uit de voeten kan om de exclusieve auto's van het merk aan de man te kunnen brengen en moest de nieuwe piloot goed samen kunnen gaan met zoonlief Lance Stroll - en als het even kan als een soort mentor kunnen dienen. De man die nog het meest aan dat plaatje voldoet - en nog geen handtekening had gezet voor 2023 - is Alonso, en Aston Martin sloeg dan ook razendsnel toe.

“Aston Martin is duidelijk toegewijd om een winnende formatie te worden en is daarom momenteel een van de meest opwindende teams in de Formule 1”, licht Alonso zijn beslissing toe. “Ik ken Lawrence en Lance al vele jaren en het is helder dat ze de ambitie en passie hebben om te slagen in de Formule 1. Ik heb gezien hoe het team systematisch nieuwe mensen met een winnende achtergrond aantrekt en weet dat er in Silverstone aan nieuwe faciliteiten wordt gewerkt. Er is momenteel geen ander team in de Formule 1 dat zo toegewijd is om te winnen en ook over een geweldige visie beschikt. Dat is wat dit een heel spannende kans voor me maakt.“

Alonso heeft nog altijd de wens om weer vooraan mee te strijden in de Formule 1 en is ervan overtuigd dat dit bij Aston Martin kan gebeuren. “Ik heb nog altijd de honger en de ambitie om vooraan mee te vechten en wil graag voor een team werken dat wil leren, zichzelf wil verbeteren en succesvol wil worden. We weten allemaal dat er nog veel gedaan moet worden om vooraan te komen en dat er hard gewerkt moet worden om meer performance te vinden. Maar mijn intentie is om weer te winnen en daarom moet ik de kansen grijpen die goed voor mij aanvoelen.”

'Logisch om Alonso te vragen'

Teameigenaar Lawrence Stroll is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de komst van Alonso. “Ik ken en bewonder Fernando al vele jaren. Het is mij altijd al duidelijk geweest dat hij net zo toegewijd is aan winnen als ik. Ik heb me tot doel gesteld om de beste mensen bij elkaar te brengen en de juiste middelen te ontwikkelen om zo een organisatie te creëren die kan slagen in deze zeer competitieve omgeving. En die plannen krijgen op dit moment vorm in Silverstone. Het voelde logisch om Fernando te vragen om mee te helpen om een winnend team te ontwikkelen en we kwamen er tijdens onze recente gesprekken snel achter dat we dezelfde ambities en waarden hebben. En het was daarna makkelijk om onze wens om samen te werken officieel te maken.”