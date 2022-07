Sebastian Vettel maakte in de Amerikaanse Grand Prix van 2007 zijn officiële Formule 1-debuut, als invaller bij BMW Sauber. De loopbaan die volgde zou hem langs Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin voeren. In dienst van het team van Christian Horner heeft hij logischerwijs de grootste successen gevierd. Zo greep de man uit Heppenheim in 2010 zijn allereerste wereldtitel in de koningsklasse en zou dit een serie van maar liefst vier opeenvolgende triomftochten inluiden. Vettel mag daarmee één van de meest succesvolle coureurs van zijn generatie heten, ondanks het feit dat het gedroomde kampioenschap bij Ferrari is uitgebleven.

Aan het eind van 2020 zwaaide de Duitser af bij het team uit Maranello – waar hij eerlijkheidshalve aan de kant is geschoven ten faveure van Carlos Sainz. Vettel vond nieuw onderdak bij Aston Martin, dat hem naar eigen zeggen nieuwe uitdagingen bood. Het bedachte pad naar de top is echter nog altijd niet gevonden, ook niet na de grote omwenteling in het reglement begin dit jaar, en daar komt bij dat Vettel zichzelf steeds meer heeft geprofileerd op tal van onderwerpen naast het circuit. Zo gaat de klimaatverandering hem aan het hart en liet hij eerder dit jaar niet voor niets weten dat hij mede daardoor een vertrek uit de koningsklasse van de autosport zou overwegen. Op de donderdag voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix is het hoge woord eruit: Vettel zet eind dit jaar een punt achter zijn imposante F1-carrière.

“Ik wil hierbij aankondigen dat ik eind dit jaar stop in de Formule 1”, begint Vettel de videoboodschap op zijn eigen Instagram-account. “Ik heb een lange lijst met mensen die ik moet bedanken, maar voel dat het nu belangrijker is om uit te leggen waarom ik dit besluit neem. Ik houd al van deze sport zolang ik me kan herinneren, maar er is een leven op de baan en eentje ernaast. Het zijn van een coureur is nooit mijn enige identiteit geweest. Ik ben Sebastian, vader van drie kinderen en man van een prachtige vrouw”, geeft Vettel om te beginnen aan dat het gezinsleven een rol speelt in zijn besluit. "De manier waarop ik deze sport beoefen en de manier die volgens mij goed is, gaat niet langer samen met mijn ambitie om een geweldige vader en een geweldige man te zijn."

Daar komen zijn idealen buiten de racewereld voor een belangrijk deel bij. “Ik heb steeds groeiende interesses buiten het racen ontwikkeld. Als we over de toekomst praten, dan zitten we voor mijn gevoel nu in beslissend tijdperk. Hoe we de komende jaren invullen, zal ons leven gaan bepalen. Mijn passie voor F1 komt met bepaalde aspecten waar ik niet van houd. Die dingen kunnen in de toekomst wel veranderen, maar de wil om dingen te veranderen moet daarvoor eerst groter worden en eigenlijk vandaag al tot actie leiden. Praten is niet genoeg en we kunnen niet langer wachten. Er is ook geen alternatief. De race is al lang gaande en persoonlijk moet mijn beste race nog komen… Ik geloof in progressie en doorgaan. Tijd is een éénrichtingsweg en ik wil graag met de tijd mee gaan. Terugkijken zal je alleen maar afremmen. De sporen die ik op het circuit heb achtergelaten zullen blijven, totdat tijd en regen ze wegvagen. Morgen is voor de nieuwe generatie en de toekomst is in goede handen, aangezien die nieuwe generatie al is opgestaan. Vaarwel en dank dat ik het circuit met jullie mocht delen.”