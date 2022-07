De halo werd niet enthousiast ontvangen in de Formule 1, maar inmiddels zit de veiligheidsconstructie al enkele jaren met succes op diverse formulewagens. Momenteel is een felle discussie gaande over de invoering van nieuwe vloerregels in 2023 om porpoising tegen te gaan. McLaren-topman James Key vergelijkt de huidige situatie met de halo-discussie. Meerdere teams zijn tegenstander van de invoering van de nieuwe regels, McLaren is wel positief.

“Ik ga een ietwat gekke parallel trekken met de halo”, begint Key. “De halo is uiteraard een heel ander project. En het heeft de veiligheid van de rijders natuurlijk significant verbeterd. Maar ook toen waren er veel tegenstemmers. Weet je nog al die kritiek dat het er lelijk uit zou zien, dat het niet bij F1 zou passen? Maar waarom zou je het in hemelsnaam niet doen? Het ging om het verminderen van gevaar. En kijk nu eens, hoe dankbaar we zijn voor de halo. Dit is van een hele andere orde op veiligheidsvlak, maar het is vergelijkbaar. Laten we het gewoon oplossen. Het brengt risico’s met zich mee en het levert de sport niets op. Het kost geld om binnen het budgetplafond onderzoek te doen. Waarom doen we niet gewoon wat we moeten doen qua veiligheid? Want dat is de voornaamste zorg. Los het gewoon op.”

Meerdere teambazen hebben zich kritisch uitgelaten over de FIA-ingreep. Zij zijn van mening dat de teams de problemen met porpoising zelf wel oplossen. Volgens de technisch directeur van McLaren is dat de verkeerde instelling: “De teams gaan hier uiteraard aan werken als ze er last van hebben. Stel je voor dat je de FIA bent en je niets doet, en het is er in 2023 nog steeds. Het kan met bepaalde ontwikkelingen of een toename van de hoeveelheid downforce zomaar weer terugkeren. Vanuit FIA-oogpunt is het logisch om te proberen het probleem in z’n geheel te verhelpen. Het laat ook zien dat we het serieus nemen en dat we iets doen aan de bezorgdheid van een aantal coureurs. Je moet hier voorzichtig mee zijn. Je kunt niet gewoon maar aannemen dat de teams het oplossen. Het staat namelijk niet bij iedereen bovenaan de prioriteitenlijst.”