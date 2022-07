Op de donderdag van de Grand Prix van Hongarije kondigde Sebastian Vettel zijn vertrek uit de Formule 1 aan. De viervoudig wereldkampioen wil meer tijd besteden met zijn gezin en zich meer inzetten voor het klimaat. Dat past niet meer in de overvolle agenda van een Formule 1-coureur.

Zijn team Aston Martin is logischerwijs verdrietig over het naderende vertrek. De Duitser heeft sinds zijn komst in 2021 een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering en ontwikkeling van de renstal. Het team heeft nog altijd de ambitie om binnen enkele jaren door te stoten naar de top, en zal de rol die Vettel gespeeld heeft niet vergeten. Teambaas Mike Krack: “Sebastian is een geweldige rijder: snel, intelligent en strategisch. Uiteraard gaan we die kwaliteiten missen. We hebben echter allemaal veel van hem geleerd en die kennis zal ook lang na zijn vertrek waardevol zijn voor ons team. Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team is een geweldig project, met ongelimiteerd potentieel. Het werk dat Sebastian vorig jaar en dit jaar verricht heeft, is van cruciaal belang. Wanneer we volledig competitief worden - en dat worden we - is Sebastian een van de architecten van dat toekomstige succes. We zullen hem daar altijd dankbaar voor zijn.”

Teameigenaar Lawrence Stroll heeft eveneens mooie woorden over voor de viervoudig F1-kampioen en voegt toe: “Ik wil Sebastian vanuit de grond van mijn hart bedanken voor het geweldige werk wat hij het voorbije anderhalf jaar verricht heeft voor ons team. We hebben hem duidelijk laten weten dat we graag met hem door wilden gaan, maar hij moet doen wat voor hem en zijn familie het beste voelt. Uiteraard respecteren we dat. Hij is een van de grootheden uit de Formule 1. Het is een privilege geweest om met hem samen te hebben gewerkt. Hij is tot de Grand Prix van Abu Dhabi bij ons. We zullen hem een geweldig afscheid geven.”