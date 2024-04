De eerste F1-race van Valtteri Bottas: Hoge verwachtingen van Williams

Formule 1-teams houden altijd een oogje in het zeil op zoek naar de nieuwste talenten in de juniorklassen. In 2010 valt het oog van Williams op de 20-jarige Valtteri Bottas, die in 2009 derde wordt in de Formule 3 Euroseries en de Masters of Formula 3 -- een groot F3-evenement op Zandvoort -- wint. In 2010 wint de Fin opnieuw de Masters of Formula 3 en moet hij opnieuw genoegen nemen met de derde plaats in de F3 Euroseries. Williams ziet in Bottas, die door tweevoudig F1-kampioen Mika Häkkinen begeleid wordt, een veelbelovend talent voor de toekomst en stelt hem aan als testcoureur voor het Formule 1-team.

"Dit is een geweldige manier om aan 2010 te beginnen", aldus Bottas. "Dit is een belangrijke stap in mijn carrière, maar nu begint het echte werk om de top te bereiken. Ik weet zeker dat ik veel zal leren van het team en ik vertrouw erop dat we de komende jaren samen geweldige resultaten zullen behalen. Deze kans geeft me meer positieve energie om beter te worden als coureur en mijn toekomstige doelen te bereiken, aangezien het mijn ultieme doel is om op een dag Formule 1-kampioen te worden."

In de jaren die volgen moet Bottas eerst pas op de plaats maken. De F1-kans krijgt hij nog niet in 2010, 2011 of 2012. Hij rijdt wel in vijftien vrije trainingen om alvast wat ervaring op te doen, maar eind 2012 komt dan pas het nieuws dat Bottas in 2013 naar het Formule 1-team promoveert. Hij neemt het zitje van Bruno Senna over en wordt de teamgenoot van Pastor Maldonado. Teameigenaar Frank Williams heeft hoge verwachtingen van Bottas. "Valtteri is simpelweg een van de meest getalenteerde jonge coureurs die ik ben tegengekomen en we verwachten geweldige dingen van hem in de toekomst."

Met die bemoedigende, maar misschien ook wat zware woorden, leeft Bottas toe naar zijn Formule 1-debuut bij de Grand Prix van Australië. Williams houdt vast aan Renault-motoren, waarmee Maldonado in 2012 nog de Grand Prix van Spanje op verrassende wijze weet te winnen. Het team is wat aan de late kant met de onthulling van de FW35, die pas na de testdagen in Jerez officieel aan het publiek getoond wordt. Bottas maakt zich er geen zorgen om en weet wat hem te doen staat in Melbourne: indruk maken op de paddock.

Valtteri Bottas krijgt geen makkelijk debuutweekend in de F1 voor zijn kiezen. Foto door: Glenn Dunbar

Gebrek aan snelheid

Op 15 maart 2013 stapt Bottas voor het eerst als fulltime F1-coureur in de Williams voor de eerste twee vrije trainingen. Hij geeft in de eerste training een halve seconde toe op teamgenoot Maldonado, maar het verschil is slechts één positie: P15 voor de Fin. Later die dag leveren de Williams-coureurs enkele posities in: Maldonado noteert de zestiende tijd, Bottas staat twee posities lager. "Het voelde goed om weer op de baan te zijn", blikt Bottas terug op zijn eerste echte werkdag namens het F1-team. "Het is voor mij een nieuw circuit dus het kostte me wat ronden in de eerste training om deze beter te leren kennen. De baan was een stuk beter in de tweede training, er was veel meer grip dus ik had het gevoel dat de auto nog beter kon. We zullen alle data bestuderen en blijven werken aan de auto in VT3 om alles gereed te maken voor de kwalificatie."

De kwalificatie valt echter in het water. Na een lange periode van droogte en hitte slaat het weerbeeld ineens flink om in Albert Park, waar het met bakken uit de hemel valt. De start van de kwalificatie wordt uitgesteld, maar na een halfuur wachten gaat Q1 toch van start met coureurs die de regenbanden erbij pakken. Na twee crashes in dezelfde bocht van Felipe Massa en Esteban Gutiérrez ligt Q1 weer stil en de wedstrijdleiding besluit vanwege aanhoudende regen en de naderende zonsondergang om Q2 en Q3 naar zondagochtend te verplaatsen. Bottas' tijd is goed genoeg voor Q2, wat niet gezegd kan worden van Maldonado. Het is zo dus al 1-0 in het voordeel van de Finse rookie, al kan hij in Q2 niet verrassen: hij eindigt op P16, één startplek voor de Venezolaan.

De omstandigheden voor de race zijn een stuk beter. Op een droge baan blijft Bottas koel terwijl Maldonado juist een fout maakt en in de eerste bocht de controle verliest en in de grindbak terechtkomt. Alle ogen in de Williams-garage zijn dan op Bottas gericht, maar het is duidelijk dat de snelheid ver te zoeken is in de FW35. Bottas maakt in totaal drie pitstops en eindigt op de veertiende plaats, op een ronde achterstand van racewinnaar Kimi Räikkönen. Het is zodoende een pijnlijk weekend voor Williams waarin weinig eer te behalen valt voor debutant Bottas. "Ik had een goede start vanaf mijn positie en het voelde fantastisch om weer te racen", zegt de Fin na afloop van de race. "Een kleine fout na een paar ronden kostte me wel wat posities. We hebben het maximale uit de auto gehaald vandaag en hoewel de snelheid er nog niet is, zijn er genoeg positieve zaken waar we op kunnen terugkijken. De volgende race is over een week, dus we zullen heel hard werken om ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en te proberen onze eerste punten van het seizoen te scoren."

Dat laatste zit er niet in voor Bottas. Later dat jaar rijdt hij zich wel regelmatig in de schijnwerpers. Zo verovert hij de derde startplek voor de Canadese Grand Prix en pakt hij in Austin -- de voorlaatste race van het seizoen -- zijn eerste F1-punten ooit dankzij de achtste plaats. Zijn avontuur bij Williams komt na het seizoen 2016 ten einde, als hij aangesteld wordt als opvolger van Nico Rosberg bij Mercedes F1. Ook daar kan hij zijn droom om F1-kampioen te worden niet verwezenlijken.