Vijf dingen om extra op te letten tijdens de F1-test in Bahrein

Hoe ziet het schema van de F1-test in Bahrein eruit?

Vanaf donderdag zijn de schijnwerpers letterlijk en figuurlijk gericht op het Bahrain International Circuit. De baan in de woestijn is de komende twee weken het epicentrum van de Formule 1-wereld, het decor voor de wintertest en de eerste race. De wintertest beslaat slechts drie dagen, waarbij de actie van 10.00 uur tot 19.30 uur lokale tijd is - van 8.00 uur tot 17.30 uur Nederlandse tijd. De testdagen zijn verdeeld in een ochtend- en middagsessie, die worden onderbroken door twee persconferenties. Tijdens de lunchpauze geven twee groepen van vijf coureurs dan wel teambazen acte de présence.

Donderdag zitten onder meer Christian Horner en Toto Wolff in de persconferentie voor teambazen, terwijl Max Verstappen en Nyck de Vries allebei zaterdagmiddag plaatsnemen in de rode stoelen - weliswaar in twee verschillende groepen. Tegen die tijd hebben beide Nederlandse coureurs het testwerk al achter de rug. Zo komt Verstappen de volledige donderdag en vrijdagmiddag in actie, de slotdag is dan in zijn geheel voor Sergio Perez. Bij AlphaTauri komen beide coureurs iedere dag aan bod. Zo neemt De Vries de donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagochtend voor zijn rekening, waarna Yuki Tsunoda de eer heeft om het testwerk af te ronden.

Alhoewel er met twee Nederlanders op de grid sowieso al genoeg is om naar uit te kijken, springt er in Bahrein natuurlijk nog veel meer in het oog. Motorsport.com blikt alvast vooruit met vijf thema's die op voorhand interessant beloven te worden.

Eindelijk goed beeld van de echte Red Bull-auto

Morgenvroeg zullen verreweg de meeste ogen gericht zijn op de constructeurskampioen en meer specifiek op het moment dat Max Verstappen met de RB19 de pitbox verlaat. Van de meeste teams hebben we al een eerste indruk door de launches - bekijk daarover ook onze technische analyses op het YouTube-kanaal - maar Red Bull hield de kaarten nog tegen de borst. In New York toonde het de RB18 voorzien van een iets andere livery. De focus lag vooral op de aangekondigde samenwerking met Ford. Technische kopstukken kwamen in tegenstelling tot bij veel andere teams niet aan het woord en de coureurs en teambaas lieten evenmin iets noemenswaardigs los over de 2023-auto.

Het maakt dat Red Bull het enige team is waarvan nog niets te zien is geweest, geen renders en ook geen bruikbare beelden van een filmdag. Van de filmdag op Silverstone zijn weliswaar enkele beelden opgedoken, maar die waren niet van een dusdanige kwaliteit dat er technisch iets uit af te lezen viel. Alle ogen zullen donderdagochtend op de RB19 gericht zijn, waarbij het natuurlijk zeer aannemelijk is dat die auto een evolutie is van diens succesvolle voorganger. De creatie van Adrian Newey kende een effectief grondeffect, weinig drag en een zeer sterke downwash vanaf de sidepods waardoor er niet meteen aanleiding is om het over een andere boeg te gooien. Red Bull zal voor een doorontwikkeling zijn gegaan, waarbij het gewicht verminderen wel hoog op de agenda heeft gestaan - waarbij er ook verhalen rondgaan dat Red Bull vorig jaar al een lichter chassis heeft gehomologeerd (dus onder budgetplafond van 2022) waar nog niet mee geracet is.

Sidepods van Mercedes en updates van andere teams

Waar het bij Red Bull om een eerste blik op de nieuwe auto gaat, is het ook de moeite waard om de andere teams technisch onder de loep te nemen in Bahrein. Zo hebben verschillende teams alleen nog maar renders van de 2023-auto getoond en zijn technische details er vakkundig op weggewerkt. De filosofie die een team voor de sidepods volgt, is dan wel te zien, maar cruciale delen zoals de vloerranden niet. Een aardig voorbeeld van hoe teams die dingen masseren op de renders is te vinden bij Alfa Romeo. Dat team toonde op de renders een vloer met allemaal vinnen, puur om concurrenten niet wijzer te maken over het echte ontwerp. Bij de filmdag bleken de vloerranden veel conventioneler dan getoond, en zo komen er in Bahrein ongetwijfeld nog meer veranderingen aan het licht.

Een team dat speciale aandacht verdient, is Mercedes. Zo baarde dat merk toch wel opzien door bij de autopresentatie grotendeels vast te houden aan het veelbesproken concept van vorig jaar. De sidepods zijn weliswaar iets breder en ook de inlets zijn aangepast, maar de filosofie staat nog wel. Toto Wolff liet vanaf Silverstone weten dat de sidepods in de eerste raceweekenden nog iets gaan veranderen. Alhoewel hij er geen specifiek moment op wilde plakken, leek hij niet meteen aan Bahrein te refereren en moet er eerder enkele weken verder vooruit worden gedacht. Maar goed, het is en blijft Mercedes en dat team heeft in de recente historie al vaker een konijn uit de hoge hoed getoverd: van DAS tot twee verschillende auto's bij de wintertests van vorig jaar. Het team zegt geleerd te hebben van die mislukte aanpak en nu niet meer met een aangepast concept voor de dag te komen, maar ja, bij Mercedes kun je maar beter drie slagen om de arm houden...

Aangepaste vloer: porpoising nu echt verleden tijd?

Nu we het toch over Mercedes hebben, is de stap naar de porpoisingregels en dus naar de aangepaste vloer snel gezet. Dat team heeft bij de FIA het hardst aangedrongen op ingrepen om het stuiteren tegen te gaan. Stappen zijn er in twee verschillende fases gekomen. Om te beginnen ging vanaf de Belgische Grand Prix op Spa het porpoising-maximum in, een aantal verticale bewegingen waar teams onder moesten blijven. Als dat niet zou lukken, dan zou de rijhoogte verplicht omhoog moeten en zou dat downforce en dus rondetijd kosten. In de praktijk bleek geen enkel team er last van te hebben, al is er veel meer te doen geweest over de wijzigingen voor komend seizoen.

De belangrijkste daarvan is dat de vloer met vijftien millimeter omhoog moet vergeleken met vorig jaar. Het is een ingreep die direct aan de rijhoogte komt en alle teams dus downforce kost. De FIA schat het verlies zelf op twintig downforcepunten, zo'n halve seconde per ronde. Een belangrijke variabele voor dit seizoen is daardoor wie dat verlies het makkelijkst heeft teruggewonnen. Zo luidt de verwachting dat de auto's van dit jaar echt geen halve seconde langzamer zijn en dus dat alle teams het verlies wel hebben opgevangen. Maar de vervolgvraag luidt natuurlijk wie het eigen grondeffect het best heeft doorontwikkeld, waarbij een blik op de 2022-vloeren van Red Bull, Mercedes en Ferrari (zoals in dit artikel) ook nog wel interessant kan zijn.

De motorische strijd is interessant ondanks engine freeze

Een aspect dat niet zo makkelijk te zien is, maar toch een (onverwacht) grote rol speelt richting het komende Formule 1-seizoen is het werk aan de motoren. Door het bevriezen van de doorontwikkeling beloofde het motorische spel tot en met 2025 niet meer zo interessant te worden. De praktijk is echter heel anders. Zo gaat het weliswaar niet meer om de performance upgrades die verboden zijn, maar om het sleutelen aan de betrouwbaarheid. Dat is met toestemming van de FIA nog wel toegestaan en is door alle motorleverancier ook volop gedaan.

In de gevallen van Ferrari en Alpine is het niet meer dan logisch. Beide teams hadden vorig jaar betrouwbaarheidsproblemen. Richting 2022 moesten beide merken een vermogenskloof dichten, waardoor ze vol hebben ingezet op pk's. Aan de betrouwbaarheid viel later nog wel te werken en dat is nu gebeurd. Honda en Mercedes hebben met toestemming hetzelfde gedaan, omdat ook hun motoren naar eigen zeggen veel te lijden hadden in 2022. Het levert een interessante variabele op: wie kunnen er allemaal met agressievere motorstanden rijden en hoeveel marge hebben de verschillende merken op dat vlak? Tijdens de wintertest zijn de antwoorden nog niet te geven, al kunnen teams met GPS-gegevens en overige data wel aardige analyses maken. Voor fans en volgers blijft het wachten op Q3 in Bahrein, aangezien de motorstanden en hoeveelheid brandstof met het blote oog niet te doorgronden zijn. Maar goed, voor de week erna moet er toch met een schuin oog naar de speed traps worden gekeken...

Rookies in de schijnwerpers: van De Vries tot Piastri

Tot slot - al moet gezegd dat de nieuwe Pirelli-banden ook nog een factor vormen - aandacht voor het laatste aspect: de personele bezetting. De bandentest markeert voor Logan Sargeant, Nyck de Vries en Oscar Piastri immers het begin van hun rookie-seizoen. Al deze mannen staan, net als Nico Hülkenberg, voor een tamelijk zware opgave door de beperkte testtijd. In slechts anderhalve dag moeten zij zich klaarstomen voor het echte werk een week later. Daar moet wel bij opgemerkt dat alle mannen al best aardig voorbereid zijn op de klus. Voor De Vries spreekt dit voor zich. Hij heeft vorig jaar vrije trainingen voor Aston Martin, Mercedes en Williams mogen rijden en kon bij het laatstgenoemde team als klap op de vuurpijl Alexander Albon vervangen in de Italiaanse GP.

Ook Piastri heeft een uitvoerig traject doorlopen. De Australiër mag afgaande op zijn erelijst sowieso als een groot talent worden beschouwd en heeft bij Alpine een intensief F1-programma afgewerkt met auto's die buiten de restricties voor filmdagen vallen. Bij McLaren is daar een uitgebreid simulatorprogramma aan toegevoegd, evenals de Pirelli-bandentest in Abu Dhabi en meerdere tests in de 2021-auto uit Woking. Sargeant verschijnt misschien iets minder goed beslagen ten ijs, maar ook hij heeft in Abu Dhabi en in meerdere trainingen al kunnen ruiken aan het hoogste niveau.

Dat gezegd hebbende, staat de druk er deze dagen wel aardig op voor de coureurs en teams. Drie dagen delen met twee coureurs betekent bijzonder weinig rijtijd. Zo opperde George Russell niet voor niets dat F1 met twee auto's per team moet testen en voegde Fernando Alonso gevat toe: "Er is geen sport ter wereld waarin je na anderhalve dag trainen al meteen een WK moet spelen." Voor coureurs is het vrij karig om in het ritme te komen en voor teams mag er eigenlijk niks tegen zitten, als het de gewenste hoeveelheid data wil verzamelen. Het maakt de komende dagen meer dan de moeite waard, al is het allerbelangrijkste nog wel dat er voor het eerst sinds de bandentest in Abu Dhabi op 12 december weer te genieten valt van collectieve F1-actie! Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste punt om naar uit te kijken.

