"Ik wil van Sauber een gewild F1-team maken", aldus CEO Seidl

2023 wordt het laatste Formule 1-seizoen waarin Sauber onder de naam Alfa Romeo opereert. Vanaf volgend jaar grijpt de Zwitserse formatie terug naar de naam Sauber, om vanaf 2026 als Audi verder te gaan. Andreas Seidl wil dat Sauber competitiever wordt op de baan en dat de renstal tegelijkertijd aantrekkelijker wordt voor coureurs, nieuwe personeelsleden, sponsoren en fans.

"Elk gebied binnen ons bedrijf groeit. Dat willen we op de korte, middellange en lange termijn voortzetten", zegt de Duitser. "Het team toonde eerder al haar capaciteiten door continue groei en sportieve successen door de jaren heen, zowel op als naast de baan. Onze visie voor de toekomst is duidelijk. We willen progressie blijven boeken en uiteindelijk een team worden dat vecht voor podiums en overwinningen. We willen een gewild team worden, waar personeel, coureurs en sponsoren graag willen zijn. Mijn focus is het uitwerken, implementeren en uitvoeren van een duidelijk plan."

Over de betrokkenheid van Audi zegt hij: "Die is ontzettend belangrijk en geeft iedereen bij Sauber stabiliteit en een duidelijke richting. Als bedrijf weten we dat er een grote toekomst voor ons ligt, maar de focus ligt tegelijkertijd ook op het heden, op het presteren met Alfa Romeo in 2023 en op het voortzetten van onze succesvolle samenwerking met Ferrari voor de komende drie jaar."

Overgang naar Audi

Als CEO richt Seidl zich op het grotere geheel van de opbouw naar 2026 en moet hij voor een soepele transitie naar Audi zorgen. Daarom droeg hij eerder diverse dagelijkse verantwoordelijkheden over aan algemeen directeur Alessandro Alunni Bravi, die in F1-weekends als teamvertegenwoordiger optreedt. Hij werkt direct samen met head of track engineering and operations Xevi Pujolar, die in het verleden als engineer van Max Verstappen werkte bij Toro Rosso, en sportief directeur Beat Zehnder.

"F1 is de belangrijkste focus van Sauber. Natuurlijk blijf ik betrokken en draag ik met mijn eigen ervaring bij, maar ik wil dat mijn team de dagelijkse leiding heeft", legt de Duitser zijn rol uit. "Het is een krachtige groep mensen. Ik vertrouw ze en geef ze datgene wat ze nodig hebben. Ik woon een paar races bij, maar de basis voor F1-succes leg je in de fabriek. Daar ligt mijn focus. De nieuwe structuur speelt in op de sterkste punten van de betrokkenen. Het stelt mij in staat me te concentreren op de strategische toekomst van Sauber en het team. De huidige opzet is bedoeld voor efficiëntie en om verschillende taken en verantwoordelijkheden over diverse mensen te verdelen."

Seidl, die tijdens het BMW-tijdperk ook bij Sauber zat, is nog bezig zijn draai te vinden in Hinwil. "Ik neem nu de tijd om zoveel mogelijk mensen te leren kennen, relaties op te bouwen en te begrijpen hoe het team werkt. Door mijn gesprekken wil ik achterhalen waar de sterke en zwakke punten zitten en waar de gaten zitten naar teams die momenteel voor ons staan."