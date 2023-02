Hoe Mick Schumacher zich hoopt te verbeteren als Mercedes-reserve

Na het winnen van de Formule 2-titel in 2020 kreeg Mick Schumacher de afgelopen twee jaar de kans om zich bij Haas F1 Team te bewijzen in de Formule 1. In het eerste jaar rekende hij overtuigend af met Nikita Mazepin, maar in 2022 bleek Kevin Magnussen een maatje te groot voor de Duitser. Dat hij daarnaast voor een flinke kostenpost zorgde door twee bolides helemaal aan gort te rijden, bleek aanleiding voor Guenther Steiner en de zijnen om in 2023 niet verder te gaan met Schumacher. Nico Hülkenberg neemt zijn plaats bij Haas in, terwijl de jonge coureur zelf onderdak heeft gevonden bij Mercedes. Daar is hij aan de slag gegaan als reservecoureur.

Met Lewis Hamilton en George Russell heeft Schumacher twee sterke coureurs voor zich in de pikorde bij Mercedes. In zijn eerste jaar van de zijlijn hoopt hij het nodige te kunnen leren van de twee Britten. "Het is voor mij een kans om niet naar slechts één, maar naar twee teamgenoten te kunnen kijken om te zien wat zij doen. Ik kan misschien geen directe vergelijking maken, maar ik weet wel hoe ik het zou aanpakken. Via de live telemetrie kan ik straks zien wat zij doen en hoe zij het aanpakken", zegt Schumacher. "Dat geldt ook als ze bijvoorbeeld een auto met overstuur hebben: wat doen zij met de tools en qua rijstijl? Daar kan ik van leren en hopelijk kan ik wat dingen aan mijn tools toevoegen zodat ik er klaar voor ben als ik terug kan keren."

Specifieke verbeterpunten heeft Schumacher nog niet genoteerd voor zichzelf, vooral omdat iedere bolide in zijn ogen weer andere vereisten heeft. "Dat hangt altijd behoorlijk af van de auto. De coureur moet dingen verbeteren die de auto van hem nodig heeft en daar moet hij zich op aanpassen", legt hij uit. "Tegen het eind van het afgelopen jaar had ik denk ik alle skills in huis om op de limiet van de auto te rijden. Ik weet niet hoe het met de auto voor dit jaar zit, want er zijn maar weinig mensen die er al in hebben gereden. Ik weet zeker dat de nieuwe auto's weer nieuwe kwaliteiten vereisen, maar dat moeten we afwachten."