Perez snelste in tweede training Amerikaanse GP, Verstappen P8

Het kwik wees bijna 30 graden aan toen de Formule 1-coureurs terugkeerden op de baan voor de tweede training. De mannen van Mercedes en Red Bull begonnen de sessie op de medium band. Valtteri Bottas, die dit weekend een gridpenalty van vijf plaatsen moet incasseren omdat hij in Texas naar zijn zesde interne verbrandingsmotor is gewisseld, ging rond in een 1.35.887 en was daarmee snelste tot Sergio Perez een 1.35.883 op de klokken bracht. Een paar minuten later zette Bottas nog eens aan en keerde hij met een 1.35.764 terug op P1. Perez had echter ook nog wat snelheid achter de hand. Met een 1.35.716 verwees de Mexicaan de Fin andermaal terug naar de tweede positie.

Max Verstappen en Lewis Hamilton stonden na de eerste runs derde en vierde. Na tien minuten kregen de twee titelrivalen het nog even met elkaar aan de stok. Verstappen en Hamilton reden achter elkaar over het circuit en waren zich aan het opmaken voor een nieuwe snelle ronde, toen het naar de zin van de Brit niet snel genoeg ging. De regerend wereldkampioen besloot er bij de laatste bocht langs te duiken, waarna het tweetal naast elkaar over het rechte stuk op de eerste bocht afstormde. Hamilton zat aan de binnenkant en kwam zo voor de Red Bull-coureur. “Stomme idioot”, reageerde Verstappen over de boordradio, waarna de middelvinger omhoog ging.

De sessie was nog maar iets meer dan twintig minuten onderweg, toen de eerste coureurs aan een korte run op de soft begonnen. Lance Stroll deed dit als een van de eersten en zette zijn Aston Martin bovenaan met een 1.35.561. De Mercedes-coureurs waren toen echter ook al op de zachte band naar buiten gegaan. Bottas heroverde de eerste positie met een 1.35.360. Hamilton ging met een 1.34.842 nog een klap sneller, maar zag zijn tijd geschrapt worden omdat hij bij de negentiende bocht buiten de baan was gegaan. Perez blijkt echter in uitstekende vorm te verkeren in Austin, want kort daarop zette de coureur uit Guadalajara zijn Red Bull met een 1.34.964 opnieuw bovenaan.

McLaren was in de eerste training slechts achtste en zestiende, maar in de tweede oefensessie werd het tempo flink opgeschroefd door het team uit Woking. Lando Norris ging naar de tweede tijd door met de MCL35M rond te gaan in een 1.35.203. Daniel Ricciardo stuurde de andere McLaren naar de vijfde tijd met een 1.35.457. Hamilton verbeterde zich bij een volgende push lap nog naar een 1.35.310, waarmee hij achter Perez en Norris derde was en Bottas naar de vierde plek liet zakken.

Verstappen wilde daarna voor een snelle ronde op de soft gaan, maar kreeg te maken met verkeer. Hij ging nog wel paars in de eerste sector, alvorens in het tweede gedeelte van het circuit van zijn gas te gaan. Een tweede poging kwam er niet. “Ik ga naar de pits”, kwam hij geïrriteerd op de boordradio. “Ik ga een lange run doen, ik ben klaar met deze korte run.” Verstappen zou dus geen snelle ronde op de zachte band rijden, waardoor hij uiteindelijk slechts achtste stond in de tijdenlijst, waarmee hij nog achter Lance Stroll en Charles Leclerc eindigde. Carlos Sainz Jr. en Antonio Giovinazzi completeerden de top-tien op de eerste dag in Austin.

Vier minuten voor het einde was er een gele vlag voor Fernando Alonso. De Spanjaard, die eerder op de dag een groot deel van de eerste training moest missen door een technisch probleem, was van de baan gespind bij de negentiende bocht en met de achterkant van zijn Alpine tegen de baanafzetting gegleden. Zijn achtervleugel raakte daarbij licht beschadigd, maar hij kon zijn wagen uit de grindbak rijden en terug naar de pits sturen. Alonso eindigde de dag met de dertiende tijd, terwijl teamgenoot Esteban Ocon twee tienden sneller ging en de elfde tijd liet noteren.

Het raceweekend in Austin gaat zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie begint zaterdag om 23.00 uur Nederlandse tijd.

