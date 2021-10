Verstappen worstelt met verkeer, Marko spreekt van "goede stap"

Nadat Mercedes in Turkije duidelijk over de snelste auto beschikte, gaf het merk met de ster ook weer een aardig visitekaartje af in de eerste training op COTA. Mercedes wist de voltallige concurrentie, onder aanvoering van Max Verstappen, op een seconde te rijden. In de tweede sessie toonde Sergio Perez aan dat Red Bull in principe vergelijkbare rondetijden kan rijden, al kon Verstappen dat zelf nog niet laten zien. Hij kreeg met verkeer te maken toen hij wilde aanzetten voor een snelle ronde en besloot nadien over te schakelen op langere runs.

Voordien vond hij Lewis Hamilton al eens op zijn weg richting bocht één, met een middelvinger en de boordradio 'wat een stomme idioot' tot gevolg. De Nederlander wilde aanzetten, maar Hamilton besloot hem te passeren met een kortstondig gevecht tot gevolg. "Ik heb geen idee wat daar gebeurde. We waren ons allemaal aan het oplijnen voor een vliegende ronde, dus ik begrijp niet goed wat daar aan de hand was", reageert Verstappen na de training.

Belangrijker is nog hoe het algemene gevoel bij Verstappen is. "Nou, in die tweede training heb ik inderdaad geen snelle ronde kunnen rijden op de zachtste band. Maar het is sowieso niet makkelijk hier. Het circuit is nog behoorlijk hobbelig en het is best lastig om een goed compromis te vinden met de auto. Er zijn wel enkele positieve dingen om naar te kijken hoor en daar zullen we natuurlijk op doorgaan, ook vanavond", vervolgt Verstappen. Dat Perez na de tweede training bovenaan staat, geeft eveneens reden tot hoop. "Het voelde bij mij ook niet echt slecht over één ronde, maar het was gewoon één grote chaos met het verkeer."

Marko: "Verstappen en Hamilton gaan niet samen eten"

Waar Verstappen aanknopingspunten ziet, geldt dat ook zeer zeker voor Red Bull-topadviseur Helmut Marko. "Mercedes is heel sterk, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar wij hebben zeker een goede stap gezet van de eerste naar de tweede training. Max zat met verkeer, maar het gat van een seconde dat er in de eerste training nog was, is significant kleiner geworden", aldus de Oostenrijker in gesprek met Sky Sport Deutschland. "De lange runs zagen er ook best goed uit bij ons. Het enige probleem is dat we worstelen met de banden, maar die dingen hoorde ik bij Mercedes ook."

Dat Hamilton nog even kwam buurten bij Verstappen voor het aangaan van een snelle ronde, noemt Marko onnodig. "We hebben dit seizoen al veel meer van dit soort dingen gezien. Ze zullen in ieder geval niet meer samen gaan eten, daar kunnen we wel zeker van zijn", lacht de man uit Graz. "Maar goed, in mijn optiek is dit gewoon onnodig."