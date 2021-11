Alonso bovenaan in laatste training Brazilië, Verstappen tweede

Op het moment dat in Sao Paulo het licht aan het einde van de pitstraat op groen werd gezet voor de laatste oefensessie, was er nog altijd geen uitspraak van de stewards over de legaliteit van de achtervleugel van Lewis Hamilton en de mogelijke overtreding van de parc fermé-regels door Max Verstappen, die de achtervleugel van de Brit na afloop van de kwalificatie had aangeraakt. Voor Mercedes en Red Bull zat er echter niets anders op dan de focus te verleggen naar de voorbereidingen op de sprintrace die later op zaterdag wordt verreden en de Grand Prix op zondag, toen de training van start ging.

Lees terug: Liveblog bij de tweede training voor de GP van Brazilië

De sessie, waarin het met name draait om het verzamelen van data aangezien er geen noemenswaardige wijzigingen meer aan de auto mogen worden gedaan, was tien minuten onderweg toen Sergio Perez op de zachte band naar de eerste stek in de tijdenlijst ging met een 1.13.359. Max Verstappen meldde zich kort daarna ook op de baan om met een 1.12.102 meteen een nieuwe snelste tijd te rijden. Na twintig minuten verscheen ook Hamilton op het circuit om aan zijn programma te beginnen. De Brit deed dit met een andere achtervleugel dan waarmee hij vrijdag de snelste tijd had gereden in de kwalificatie, doordat Mercedes die nog altijd niet terug had van de FIA. De Duitse fabrieksformatie had om die reden toestemming gekregen om een ander exemplaar van dezelfde specificatie op de auto van Hamilton te monteren. De regerend wereldkampioen hield zich nadrukkelijk niet bezig met het rijden van snelle tijden in de tweede training. Hij nam aanvankelijk plaats op de dertiende stek in de tijdentabel alvorens weg te zakken naar de achttiende plek.

Met nog twintig minuten te gaan liet Alpine-rijder Fernando Alonso op de soft een 1.11.238 noteren, waarmee hij bovenaan belandde. Verstappen ging niet meer harder dan zijn eerdere 1.12.102, maar zou de sessie niettemin nog als tweede besluiten. Valtteri Bottas reed een minuut voor het einde een 1.12.355, waarmee hij naar de derde plek klom. Esteban Ocon zakte hierdoor met de tweede Alpine naar de vierde stek. Hamilton besloot de top-vijf door in de slotfase van de training een 1.12.741 te rijden en daarmee anderhalve tiende rapper te gaan dan Perez.

De sprintrace begint om 20.30 uur Nederlandse tijd. Zoals het nu staat, begint Lewis Hamilton deze wedstrijd nog steeds vanaf de eerste startplek en neemt Max Verstappen naast hem plaats op P2.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Brazilië

