Verstappen krijgt boete voor aanraken achtervleugel Hamilton

Max Verstappen moest zich zaterdagochtend Braziliaanse tijd (13.30 uur Nederlandse tijd) melden bij de stewards om verantwoording af te leggen voor het feit dat hij na afloop van de kwalificatie de achtervleugel van Hamiltons Mercedes W12 aanraakte. Omdat de wagen onder parc fermé-condities verkeerde, werd de Limburger op het matje geroepen bij de stewards. Na een onderhoud van zo'n vijftien minuten vertrok Verstappen aan de zijde van teammanager Jonathan Wheatley weer uit het kantoor van de stewards. Na het verhoor oordeelden zij dat Verstappen schuldig is bevonden aan het schenden van artikel 2.5.1 van de Internationale Sportieve Code van de FIA. De Red Bull Racing-coureur moet daarom een boete van 50.000 euro betalen.

De stewards maakten voor het nemen van hun besluit niet alleen gebruik van het gesprek met Verstappen en Wheatley, maar ook van videobeelden uit de pits, meerdere onboardcamera's en een video van een fan op de tribune. Beelden van Hamiltons onboardcamera "lieten zien dat er absoluut geen beweging zit in de vleugelelementen van auto 44 zodra Verstappen de achtervleugel aanraakt", vertellen de stewards in hun oordeel. "De stewards zijn na het bekijken van alle video's, zijn lichaamshouding en de video van de vleugel overtuigd dat er insignificante kracht werd gebruikt toen Verstappen de vleugel aanraakte."

FIA wil einde maken aan aanraken auto's in parc fermé

In zijn verdediging vertelde Verstappen dat het inmiddels gebruikelijk is voor coureurs om na afloop van sessies een kijkje te nemen bij de concurrentie en de auto's daarbij af en toe ook aan te raken. "De algemene tendens wordt algemeen gezien als onschadelijk en er is dus niet uniform op gehandhaafd. Desalniettemin is het een schending van de parc fermé-regels en heeft het significante potentie om schade te veroorzaken", vervolgen de stewards.

"Gezien het feit dat er in dit geval in de ogen van de stewards geen schade werd toegebracht en er geen precedent is voor straffen voor dit vergrijp, maar het wel een schending van de regels is en potentie heeft voor serieuze consequenties, ondernemen de stewards in dit geval actie en geven een boete van 50.000 euro", luidt de conclusie. Daarbij merken ze wel op dat er in de toekomst mogelijk andere straffen worden uitgedeeld voor dit vergrijp, om zo een einde te maken aan de praktijk dat coureurs andere auto's inspecteren. "De stewards merken verder op dat het de intentie is dat teams en coureurs beseffen dat toekomstige vergrijpen mogelijk tot andere straffen leiden van de stewards bij deze evenementen."

Verstappen eindigde vrijdagavond op de tweede plaats in de kwalificatie. Waar hij zaterdag in de sprintrace mag starten is nog afhankelijk van de uitspraak van de FIA-stewards inzake de DRS-zaak van Hamilton. Het is niet bekend wanneer die uitspraak volgt.