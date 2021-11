Horner: "Zou erg verbaasd zijn als Verstappen wordt bestraft door FIA"

Na de kwalificatie in Sao Paulo besloot Max Verstappen zelfs eens poolshoogte te nemen en de achtervleugel van Lewis Hamilton onder de loep te nemen. Het aanraken van auto's is echter verboden onder parc fermé-regels, waardoor Verstappen zaterdagochtend tekst en uitleg moest geven bij de stewards. "Momenteel wachten we net als iedereen om te horen wat de uitkomst wordt. Maar ik zou erg verbaasd zijn als Max hier een straf voor krijgt. Er zijn heel veel precedenten op te noemen, dus waar trek je dan de grens?", vraagt Horner zich in gesprek met Sky Sports F1 af.

"Coureurs zijn nou eenmaal competitief ingesteld en we hebben al heel vaak gezien dat rijders even kijken wat er bij andere auto's gebeurt. Meer dan dat was het ook niet", oordeelt Horner. "Dan hebben we al wel andere dingen meegemaakt. We hebben al coureurs gezien die aan onze koppeling kwamen, hoofden in onze cockpits en zelfs rijders die onze voorvleugels gingen testen. In dat opzicht is dit helemaal niets bijzonders. Eerder is dit nog nooit zo uitvergroot of besproken."

Het past bij de soap die de DRS-saga inmiddels is geworden. Toch is het in de ogen van Horner allemaal vrij simpel: de Mercedes W12 voldoet niet aan het technische reglement. "Een auto wordt pas gerapporteerd aan de FIA-stewards als die niet door de technische keuring is gekomen. In dat opzicht is de situatie vrij duidelijk. We hebben allemaal de beelden gezien waaruit bleek dat hun auto gewoonweg niet door de test kwam. In dat opzicht kan ik me niet indenken hoe de auto nu wel ineens bij datzelfde reglement zou passen. Het is of wél goed of niet goed. Ik weet ook nog dat wij in 2012 een probleem hadden met onze voorvleugel, niet door de technische test kwamen en ook helemaal achteraan moesten starten. Zo werkt dat normaal gesproken", sluit Horner af.

