Hamilton wint in Mexico, Verstappen zesde na inhaalrace

Verstappen had een drukke middag op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Nederlander was zaterdag snelste in de kwalificatie, maar moest de race als gevolg van een gridstraf als vierde aanvangen. Bij de start viel hij terug naar de achtste plaats doordat hij tijdens een knokpartij met Hamilton van de baan raakte in de tweede bocht. In de vierde ronde werd het allemaal nog erger voor Verstappen toen hij in het stadion Valtteri Bottas passeerde voor P7. De Red Bull-coureur wurmde zich succesvol langs de Fin, maar liep in het voorbij gaan een lekke achterband op, zo bleek op het rechte stuk. Het rubber rolde bij de tweede bocht van de velg, waarna een lange ronde naar de pits volgde. Verstappen zakte hierdoor naar de twintigste en laatste plaats.

Eenmaal in de pits wisselde Verstappen naar de harde band, waarop hij een prima tempo wist te rijden. De tweevoudig winnaar van de Mexicaanse Grand Prix dichtte snel het gat naar de rest van het veld en haalde vervolgens de een na de ander in. Zodoende lag Verstappen met nog twintig ronden te gaan alweer zesde, wat het maximaal haalbare bleek aangezien zijn teamgenoot Alexander Albon, die vijfde lag, op dat moment meer dan een halve minuut voor hem reed en het beste van de banden er intussen wel af was. Voor Verstappen was het vervolgens alleen nog een kwestie van de auto naar de finish brengen.

Leclerc startte de race van pole en behield ondanks de lange run naar de eerste bocht de leiding bij de start. Vettel, die tweede stond op de grid, kreeg Hamilton naast zich, maar gaf de Brit geen ruimte en sloot bij het ingaan van de eerste bocht zo als tweede aan. Hamilton viel door zijn moment met Verstappen terug naar de vijfde plek en lag daarmee achter Alexander Albon en Carlos Sainz Jr. De race draaide daarna uit op een tactisch steekspel. Leclerc ging in navolging van Albon vroeg naar de pits en deed nog een stint op de mediums, waarmee hij op een tweestopper bleek te zitten. Hamilton, die inmiddels was opgeschoven naar P2, stopte acht ronden later en ging verder op de harde band, in een poging de race op één pitstop uit te rijden. De Brit lag na zijn pitstop vierde, achter Vettel, Bottas en Leclerc, maar kwam aan de leiding nadat ook Vettel en Bottas hun enige pitstop hadden gemaakt en Leclerc zijn tweede bezoek aan de pits had gebracht. De tweede pitstop van de Monegask duurde langer dan gepland, waarmee hij gezien leek voor de overwinning. De vraag was echter hoe de banden van Hamilton er tegen het einde van de race aan toe zouden zijn. De Brit vroeg zich namelijk hardop af of hij zijn pitstop niet te vroeg had gemaakt.

Hamilton hield uiteindelijk echter stand aan de kop van het veld. Hij finishte na 71 ronden 1,7 seconde voor Vettel, die ondanks het kleine verschil geen moment een bedreiging vormde voor de zege. Bottas stuurde zijn Mercedes als derde over de eindstreep en zorgde er daarmee voor dat Hamilton nog geen zesvoudig wereldkampioen is. Albon reed een keurige race en werd vijfde.

Achter Verstappen ging thuisrijder Sergio Perez er met de zevende plek aan de haal. Daniel Ricciardo deed een zeer lange eerste stint en behaalde mede daardoor een achtste plek met zijn Renault. Nico Hülkenberg had het in de laatste ronde flink aan de stok met Daniil Kvyat en werd bij het uitkomen van de stadion door de Toro Rosso-coureur in de rondte getikt, waardoor hij achterwaarts in de kunststof blokken belandde. Kvyat kwam zo als negende aan de finish, maar kreeg kort na de race een tijdstraf van tien seconden die hem terugwierp naar P11. Pierre Gasly erfde de negende plek van zijn Toro Rosso-teamgenoot, terwijl Hülkenberg, die na het incident verder reed en zonder achtervleugel over de streep kwam, het punt pakte voor de tiende plaats.

McLaren begon prima aan de race, maar bij een pitstop van Lando Norris werd een wiel ogenschijnlijk niet goed vastgezet. De Brit zette zijn auto uit voorzorg aan het einde van de pitstraat stil, waarna hij door de monteurs werd teruggeduwd en de wielmoer nog eens werd aangedraaid. Norris kwam door dit moment laatste te liggen en werd later door het team uit de race gehaald. Sainz zakte gedurende de race weg naar een weinig verheffende P13. Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen was de enige andere uitvaller in Mexico. De Fin parkeerde zijn wagen tien ronden na Norris met schade in de pitbox.

Over een week racet de Formule 1 verder op het circuit van Austin, Texas.

